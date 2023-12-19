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Под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Рост ставки ЦБ с 15% до 16% не повлияет на налог на доход со вкладов, который россияне должны будут заплатить по итогам этого года. Это связано с тем, что необлагаемый лимит высчитывается как 1 млн рублей, умноженный на максимальное значение ключевой на первое число каждого месяца в отчетном году.

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На 1 декабря она была 15%, пояснила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Таким образом, размер необлагаемого дохода будет 150 тыс. рублей, отметила она.

«Средняя рыночная ставка по вкладам и процентным накопительным счетам в 2023 году составляла, по нашей оценке, 11% годовых. Таким образом, под налогообложение подпадают те граждане, у которых по итогам года суммарно находилось в банках не менее 1,3 млн», — сказала Мильчакова.

По данным Агентства по страхованию вкладов, средний размер вкладов физлиц за январь–сентябрь составил 316 тыс. рублей. При этом более 1 млн на вкладах держали только 3,5%.

Как писали ранее «Известия», власти планируют за три года суммарно собрать с налогов на доходы по депозитам 312 млрд рублей от этой статьи (в 2024-м — 101 млрд рублей, в 2025-м — 104 млрд, а в 2026-м — 107 млрд рублей).

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.

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