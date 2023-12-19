В Европарламенте заявили о военном поражении Запада на Украине

Запад уже проиграл в украинском конфликте, и никакая помощь Киеву не сможет это изменить, заявил «Известиям» депутат Европарламента от Хорватии Иван Вилибор Синчич.

«ЕС сможет оказывать финансовую помощь еще несколько лет, возможно, до конца многолетнего бюджета, то есть до 2027 года. Что касается оружия и боеприпасов, уже достигнут предел возможностей. В будущем можно будет отправлять лишь небольшие объемы», — отметил евродепутат.

По его словам, большинство в Европарламенте до сих пор верит в военную победу Украины на поле боя. Однако более «продвинутые» политики изначально понимали, что РФ невозможно было победить, пояснил он.

«Украину лишь принесли в жертву, чтобы нанести хоть какой-то ущерб России. ЕС не волнует Украина. Американцев и того меньше», — отметил Синчич.

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«Украина не принесет ничего, кроме проблем, долгов и коррупции»