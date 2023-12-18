Глава СК запросил доклад после сюжета «Известий» о смерти рожениц в Беслане

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела по факту смерти рожениц и детей в Беслане, о чем 18 декабря рассказали «Известия».

«В сюжете программы федерального канала сообщалось о расследовании уголовного дела о смерти нескольких рожениц в медицинском учреждении Беслана. По мнению родственников потерпевших, это могло произойти из-за халатности заведующего родильным отделением, который до сих пор продолжает работать врачом», — сообщило ведомство в Telegram.

Уголовное дело было возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Правоохранительные органы проверяют доводы потерпевших в рамках повторных комиссионных экспертиз.

Бастрыкин запросил доклад у руководителя следственного управления СКР по Республике Северная Осетия — Алания Валерия Устова.

17 декабря корреспондент «Известий» Мурад Магомедов рассказал о массовой гибели беременных и новорожденных в роддоме Беслана в 2021 году. В больнице не было необходимого оборудования, а женщинам вводили огромные дозы лекарств без их согласия и без результатов анализов. По версии следствия, врач Хасан Тагаев вносил ложные данные в медкарты пациентов, продолжая работать в больнице.

Мать одной из погибших девушек поделилась, что у ее беременной дочери Елены в медучреждении зафиксировали падение сатурации и сильное инфекционное заражение. Следствие считает, что в больнице скончался новорожденный сын Елены, но подозреваемый внес данные, что плод погиб якобы в процессе родов.