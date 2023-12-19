В ГД внесут закон о выдаче ВНЖ иностранцам за поддержку России

Иностранцам, которые подвергаются уголовному преследованию за поддержку внутренней и внешней политики России, предлагают давать вид на жительство в РФ. Такой законопроект 19 декабря будет внесен в Госдуму, выяснили «Известия».

«Внесение в федеральное законодательство указанного дополнения должно стать инструментом, направленным на защиту иностранных граждан, выражающих поддержку РФ, которые за такие действия на территории иностранных государств подверглись в прошлом или в настоящее время уголовному преследованию», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, которая имеется у «Известий».

В ней отмечается, что на данный момент вышеуказанная проблема является особенно актуальной, поскольку на территории иностранных государств происходит активное преследование людей, выражающих поддержку позиции РФ и проводимой СВО.

«По информации из открытых источников только в Германии по данным на начало 2022 года было возбуждено 140 дел, большинство из которых было связано с использованием символики специальной военной операции. В Чехии по состоянию на осень 2023 года сообщалось о 384 уголовных делах, связанных с поддержкой позиции Российской Федерации. В Латвии в начале 2023 года таких дел было возбуждено более 40», — говорится в документе.

«Масштаб травли тех, кто поддерживает Россию, ее борьбу с украинским неонацизмом или просто отказывается осуждать нашу страну, достиг невиданных в современной истории масштабов. Идет настоящая охота на ведьм — людей в буквальном смысле бросают за решетку за георгиевскую ленточку. Поэтому важно в прямом смысле слова предоставить им защиту и убежище», — пояснил «Известиям» один из авторов законопроекта, глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

14 декабря президент России Владимир Путин на «Итогах года» заявил, что РФ хочет иметь взаимоприемлемые договоренности по обмену заключенными. Он обратил внимание на то, что гуманитарные соображения должны лежать в основе таких решений.

Ранее, 4 декабря, Путин указал на появление русофобии в Прибалтике задолго до специальной военной операции по защите Донбасса. Он отметил, что распространенный в прибалтийских странах термин «неграждане» является странной выдумкой для тех, кто причисляет себя к демократическим странам. По его словам, это «уродливое явление».

18 апреля Государственная дума РФ приняла проект, в рамках которого осуждаются репрессивная политика властей Латвии, Литвы и Эстонии в отношении русскоязычных граждан. Указывалось, что от властей прибалтийских стран требуется соблюдать принципы международного права и прекратить ущемление прав русскоязычного населения своих государств.