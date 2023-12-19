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В ГД внесут закон о выдаче ВНЖ иностранцам за поддержку России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Иностранцам, которые подвергаются уголовному преследованию за поддержку внутренней и внешней политики России, предлагают давать вид на жительство в РФ. Такой законопроект 19 декабря будет внесен в Госдуму, выяснили «Известия».

«Внесение в федеральное законодательство указанного дополнения должно стать инструментом, направленным на защиту иностранных граждан, выражающих поддержку РФ, которые за такие действия на территории иностранных государств подверглись в прошлом или в настоящее время уголовному преследованию», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, которая имеется у «Известий».

В ней отмечается, что на данный момент вышеуказанная проблема является особенно актуальной, поскольку на территории иностранных государств происходит активное преследование людей, выражающих поддержку позиции РФ и проводимой СВО.

«По информации из открытых источников только в Германии по данным на начало 2022 года было возбуждено 140 дел, большинство из которых было связано с использованием символики специальной военной операции. В Чехии по состоянию на осень 2023 года сообщалось о 384 уголовных делах, связанных с поддержкой позиции Российской Федерации. В Латвии в начале 2023 года таких дел было возбуждено более 40», — говорится в документе.

«Масштаб травли тех, кто поддерживает Россию, ее борьбу с украинским неонацизмом или просто отказывается осуждать нашу страну, достиг невиданных в современной истории масштабов. Идет настоящая охота на ведьм — людей в буквальном смысле бросают за решетку за георгиевскую ленточку. Поэтому важно в прямом смысле слова предоставить им защиту и убежище», — пояснил «Известиям» один из авторов законопроекта, глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

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14 декабря президент России Владимир Путин на «Итогах года» заявил, что РФ хочет иметь взаимоприемлемые договоренности по обмену заключенными. Он обратил внимание на то, что гуманитарные соображения должны лежать в основе таких решений.

Ранее, 4 декабря, Путин указал на появление русофобии в Прибалтике задолго до специальной военной операции по защите Донбасса. Он отметил, что распространенный в прибалтийских странах термин «неграждане» является странной выдумкой для тех, кто причисляет себя к демократическим странам. По его словам, это «уродливое явление».

18 апреля Государственная дума РФ приняла проект, в рамках которого осуждаются репрессивная политика властей Латвии, Литвы и Эстонии в отношении русскоязычных граждан. Указывалось, что от властей прибалтийских стран требуется соблюдать принципы международного права и прекратить ущемление прав русскоязычного населения своих государств.

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