В Минздраве рассказали об опасности курения сигарет и кальянов

Курение пагубно сказывается на развитии онкологических заболеваний. Об этом 18 декабря рассказал на пресс-конференции в «Известиях» главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

«Курильщики в принципе болеют в 30 раз чаще онкологическими заболеваниями. Про электронные мы еще увидим в будущем статистику. А кальян — вместе с трубкой, которую никто не прочищает, мы заглатываем чужую слюну и, соответственно, множество заболеваний», — отметил он.

При этом Каприн отметил, что люди с раком стали дольше жить, в связи с чем стали развиваться такие направления, как онкореализация и онкопсихология.

«Появился банк фолликулов для женщин, которые проходят химиотерапию, метастатические больные живут годами, разрабатываются новые генетические исследования», — рассказал врач.

Ранее, 7 декабря, бариатрический хирург Наталья Бордан рассказала, что начальные проявления ожирения не являются заболеванием, однако могут возникнуть опасные последствия в случае тяжелых форм ожирения, в том числе сахарный диабет второго типа, сонный апноэ, сердечно-сосудистые заболевания, бесплодие и некоторые виды онкологии.

4 декабря онколог Евгений Черемушкин рассказал, что к развитию раковых опухолей в печени может привести употребление алкоголя и жирных видов мяса. Врач обратил внимание, что химические добавки в продуктах питания также опасны для здоровья. Помимо этого, еще одним фактором появления онкологического заболевания могут стать вирусные инфекции, такие как гепатит В и гепатит С или цирроз печени.