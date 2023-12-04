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Онколог назвал провоцирующие развитие рака печени привычки

Онколог Черемушкин: употребление алкоголя и жирного мяса может привести к раку печени
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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К развитию раковых опухолей в печени может привести употребление алкоголя и жирных видов мяса. Об этом в понедельник, 4 декабря, заявил онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин.

«Алкоголь и вредные привычки — это главные причины возникновения множества болезней, в том числе и рака печени. Этиловый спирт может привести к гибели гепатоцитов, которые составляют до 80% массы печени. Кроме того, негативное влияние оказывает чрезмерное употребление жирной пищи, например свинины или утки», — рассказал он в беседе с NEWS.ru.

Врач обратил внимание, что химические добавки в продуктах питания также опасны для здоровья. Помимо этого, еще одним фактором появления онкологического заболевания могут стать вирусные инфекции, такие как гепатит В и гепатит С, или цирроз печени, добавил Черемушкин.

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Опасное заболевание вполне можно выявить на раннем этапе

Ранее, 29 ноября, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Нина Зубова рассказала «Известиям» про неочевидные симптомы, по которым можно заподозрить проблемы с печенью на ранней стадии. По ее словам, у человека могут пожелтеть кожа или белки глаз, а во рту ощущаться неприятный горький привкус. Кроме того, среди симптомов доктор обозначила утомляемость и слабость, при проблемах с печенью присутствует общее недомогание.

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