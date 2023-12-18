В Госдуме прошло заседание рабочей группы по антиалкогольной политике РФ

В Государственной думе 18 декабря состоялось расширенное заседание межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан на тему «Антиалкогольная политика России — 2023».

Заместитель председателя Госдумы Шолбан Кара-оол рассказал, что в России наблюдается рост числа точек продажи алкогольной продукции. Он предложил на заседании рабочей группы поднять тему распространения бутирата.

«Это вещество, которое используется для выпуска пластмасс. Оно находится в доступной продаже, и этого не должно быть, потому что для наркозависимых людей это большая проблема», — сказал Кара-оол на пресс-подходе.

Депутат Бийсултан Хамзаев отметил, что опасность отравления алкоголем, в том числе суррогатным, повышается во время проведения новогодних праздников, в связи с чем эту проблему следует совместно обсудить со всеми причастными ведомствами.

Хамзаев отметил, что лучше всего ситуация с потреблением алкоголя обстоит на Северном Кавказе, в то время как регионы Сибири и Дальнего Востока являются проблемными.

«Важно, чтобы государственная система, призываем к этому правительство, уделило проблемным регионам особое внимание», — сказал депутат.

По его словам, лидерами рейтинга трезвости являются Чечня, Дагестан и Ингушетия. Худшую динамику в 2023 году показали Курганская область, Чукотский автономный округ и Республика Бурятия.

Ранее, 15 декабря, правительство РФ утвердило концепцию сокращения потребления алкоголя на период до 2030 года. Планируется снизить показатель потребления алкоголя на душу населения до 7,8 л этанола в год на каждого жителя. Снижение потребления алкоголя должно привести к значительному улучшению показателей общественного здоровья и повышению качества и продолжительности жизни российских граждан, считают в ведомстве.

12 октября в Федеральной службе по контролю за алкогольным и табачным рынками рассказали «Известиям», что алкогольные предприятия России с января по сентябрь разлили 54,9 млн декалитров (дал) водки, что на 5,7% меньше, чем год назад; коньяка — на 7,2% (до 5,9 млн дал). При этом в общей сложности производство алкогольной продукции снизилось в текущем году на 4,2% (до 132,1 млн декалитров). Разлив спиртных напитков крепостью более 9% упал на 4,4% (до 76,2 млн дал).