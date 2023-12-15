Правительство РФ утвердило антиалкогольную концепцию до 2030 года

Правительство РФ утвердило концепцию сокращения потребления алкоголя на период до 2030 года. Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщили в пресс-службе Минздрава России.

«Главным итогом этой работы должно стать снижение фактических показателей потребления алкоголя на душу населения. Так, если в 2023 году такой показатель составляет 8,9 л этанола на каждого жителя России, то к 2030 году он должен уменьшиться до 7,8 л», — говорится в сообщении.

Снижение потребления алкоголя должно привести к значительному улучшению показателей общественного здоровья и повышению качества и продолжительности жизни российских граждан, считают в ведомстве.

Там также напомнили, что в России с 2009 по 2020 год действовала эффективная концепция реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма.

«В 2009 году потребление алкоголя составляло 18 л на душу населения в год, к 2021 году этот показатель снизился уже до 8,8 л. Реализация концепции до 2020 года сопровождалась снижением потребления алкоголя, а также снижением связанных с алкоголем заболеваемости и смертности», — говорится в сообщении Минздрава.

12 октября в Федеральной службе по контролю за алкогольным и табачным рынками рассказали «Известиям», что алкогольные предприятия России с января по сентябрь разлили 54,9 млн декалитров (дал) водки, что на 5,7% меньше, чем год назад; коньяка — на 7,2% (до 5,9 млн дал). При этом в общей сложности производство алкогольной продукции снизилось в текущем году на 4,2% (до 132,1 млн декалитров). Разлив спиртных напитков крепостью более 9% упал на 4,4% (до 76,2 млн дал).