К «Теще» — полстраны: комедия с Гузеевой вновь лидирует в прокате

Фильм «Теща» с Гариком Харламовым и Ларисой Гузеевой собрал за этот уикенд еще 74 млн рублей. Юбилейные «Елки 10» остаются на втором месте, заработав 72 млн, а дебютировавшая в минувшие выходные «Манюня: новогодние приключения» подвинула «Мальчика и птицу», собрав кассу в 70 млн рублей. Тем временем новинка Миядзаки всё равно заработала больше, чем кажется: мультфильм идет в трех версиях и суммарно накопил более 60 млн рублей.

Трио из ларца

Стремительный рост «Тещи» прочит ей звание предновогоднего хита, ведь она второй уикенд подряд двигает «Елки» от первого места и уже третий — лидирует. На третью неделю количество сеансов и зрителей ожидаемо поубавилось, но незначительно: история о том, как Гарик Харламов вселяется в тело Ларисы Гузеевой, явно интересна российскому зрителю.

— На третьем уикенде работает уже исключительно сарафан. Зрители делятся положительными впечатлениями, и комедия продолжает лидировать. Но отрыв между комедиями минимальный, что лишь подчеркивает востребованность жанра. По этим признакам есть все основания полагать, что сиквел «Холопа» способен побить рекорд оригинальной части. Несмотря на всеобщую картину, в нашей сети лидирует «Манюня: новогодние приключения». Это очередной индикатор тренда на семейное кино, — поделилась мнением с «Известиями» президент киносети «КАРО» Ольга Зинякова.

Действительно, тройку лидеров замыкает «Манюня: новогодние приключения». Фильм продолжает историю Манюни, героини одноименной повести Наринэ Абгарян, по которой уже сняты сериал и фильм «Манюня в кино». В новом полном метре Манюня устраивает бойкот зиме без снега и отказывается выходить из комнаты, пока он не пойдет. Но вся семья решает отправиться в горы и отметить праздник там, с живой елкой и в кругу большой семьи. К своим ролям вернулись Екатерина Темнова и Карина Каграманян.

В дебютный уикенд история о хулиганистой девочке собрала 70 млн рублей при 250 тыс. зрителей на 12 тыс. сеансах. Релиз стартовал намного лучше, чем полнометражная «Манюня» 2022 года, собравшая в прокате, по данным ЕАИС, всего 12 млн рублей. А вот держащееся в «серебре» продолжение франшизы в премьерный уикенд заработало 111 млн рублей, а сейчас — еще 72 млн. Число зрителей снизилось с 325 тыс. человек до 210 тыс., как и количество сеансов — с 21 тыс. до 14 тыс.

— «Елки», кажется, будут всегда. Это самая долгоиграющая франшиза российского проката. Однако новизны проекту действительно не хватает, поэтому вперед с легкостью проходят более свежие и новые форматы, — считает эксперт.

В ожидании хита

Фильм «По щучьему велению» всё еще держится в десятке, занимая шестую строку рейтинга ЕАИС. Сказка продолжает оставаться выбором многих зрителей, заработав уже почти 2,5 млрд рублей. А зимние новинки, сюжет которых строится вокруг Нового года и праздничных чудес, уступают конкурентам. Например, «Баба Мороз и тайна Нового года», которая прокатывается с 30 ноября, заняла в прошлый уикенд восьмое место (5,7 млн рублей), а в этот вообще не присутствует в десятке ЕАИС. Картина «Хоккейные папы» сместилась на 12-е место, суммарно с релиза 23 ноября собрав 150 млн рублей.

⁠— Конкуренция сейчас сумасшедшая, и холдоверы со звездами и именитыми режиссерами затмевают аналогичные, более нишевые проекты. Однако и сами кинотеатры работают с надежными крепкими лидерами охотнее, — отметила Ольга Зинякова.

В этот уикенд в прокат вышел «Новогодний шеф» с Павлом Прилучным. Он играет владельца модного ресторана, который случайно встречает девушку по имени Алиса. У нее есть дар готовить то, что человеку напоминает о вкусе детства или моментах из жизни. Герой Прилучного нанимает Алису шеф-поваром, чтобы у каждого из посетителей ресторана в этот вечер случилось маленькое гастрономическое чудо.

Картина дебютировала относительно неплохо, заняв пятое место ЕАИС и заработав 31 млн рублей в общей сложности. Фильму выделили 9 тыс. сеансов, на которые сходило 87 тыс. человек. По словам Ольги Зиняковой, у «Новогоднего шефа» на 30% меньше сеансов и, учитывая этот параметр, пятая строчка — отличный результат. Но зрителей ждет кандидат на хит каникул, «Бременские музыканты», который выйдет в прокат 1 января. По мнению Зиняковой, он вполне себе поконкурирует с продолжением «Холопа».

— В этом году помимо «Бременских музыкантов» на карте появляется еще один сильный игрок — «Холоп 2». Между релизами может случиться настоящий поединок по всем канонам «новогодней битвы», в то время как «Чебурашка» в прошлом году был единственным масштабным релизом. Поэтому совокупный объем кассы должен быть не меньше, — считает эксперт.

Привет, Пенни!

Если в премьерный уикенд «Мальчик и птица» набрал суммарно порядка 100 млн рублей, то теперь эта цифра выросла приблизительно до 160 млн рублей. Всё дело в том, что мультфильм прокатывается в трех версиях: две дублированные и одна с субтитрами. В минувшие выходные все три варианта вошли в десятку ЕАИС, заняв разные места рейтинга, но в уикенд с 14 по 17 декабря там остались только дублированные, они заняли четвертую и седьмую строки соответственно.

— Все-таки при всей феноменальной популярности и аниме, и Миядзаки в России это не самый массовый продукт. Более того, это авторское кино. У него есть свой преданный зритель, но до всенародной популярности таким проектам пока не дотянуться, — считает Ольга Зинякова.

Что касается других зарубежных фильмов в российском прокате, то они, как показывает ЕАИС, не в чести у российского зрителя. Норвежско-финский треш-хоррор «Гномы. Новогодний беспредел» (10 млн рублей) и британский мультфильм «Кентервильское привидение» (9,5 млн рублей) оказались в хвосте — заняли девятую и десятую строки ЕАИС соответственно.

Получше встретили французский триллер «Моя жена — киллер», где сыграл британец, лауреат BAFTA и «Золотого Глобуса» Билл Найи. Он знаком российскому зрителю по ролям в таких фильмах, как «Их звездный час», «Реальная любовь», «Зомби по имени Шон», «Рок-волна». Картина заработала 15 млн рублей и заняла восьмое место в рейтинге. А главную роль сыграла Кейли Куоко — Пенни из «Теории Большого взрыва».

— По большому счету ушли бюджеты и наработанные маркетинговые схемы — и западный продукт уже не звучит так громко, как раньше. А в российское кино сейчас вкладываются, потенциальные хиты поддерживаются разными каналами коммуникации. Вопрос, что смотреть, больше не стоит, важны механики доведения информации до зрителя, — объясняет непопулярность зарубежного кино Ольга Зинякова.

Что касается неофициального проката, кажется, что к нему интерес у россиян упал: короткометражки, с которыми прокатывается Голливуд, в виде «Барби», «Оппенгеймера» и прочих фильмов, не присутствуют в рейтинге даже в топ-12.