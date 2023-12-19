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Врач рассказала, можно ли поседеть за одну ночь

Врач Филева: седина может появиться через несколько недель после стресса
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Фото: freepik.com
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Согласно результатам некоторых научных исследований, человек действительно может поседеть на фоне сильного стресса. Однако истории о людях, которые якобы седели за одну ночь, — это не более чем миф, рассказала «Известиям» 19 декабря врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

Она отметила, что за цвет волос, кожи, ресниц и радужной оболочки глаз отвечает пигмент меланин. Он вырабатывается специализированными клетками — меланоцитами, которые образуются в коже и волосяном фолликуле. Контролируют этот процесс меланоцитстимулирующие гормоны, вырабатывающиеся гипофизом.

С возрастом выработка меланина уменьшается. Во-вторых, естественной седине способствует перекись водорода, которая образуется в волосяном фолликуле. Обычно первая седина начинает появляться после 30–35 лет, но у некоторых это может произойти и раньше — зависит от наследственной предрасположенности, уточнила врач.

Появление седых волос могут ускорить курение, недостаток микроэлементов, необходимых для синтеза меланина (медь, цинк), некоторые заболевания, например гиперфункция щитовидной железы, а также стресс. Длительные и сильные переживания, по словам специалиста, действительно способствуют возникновению седины, это подтверждают несколько международных исследований.

«Одно из них было опубликовано в 2020 году в журнале Nature. Согласно данным этого исследования, норадреналин, вырабатывающийся при стрессе, влияет на стволовые клетки, которые отвечают за синтез меланоцитов. Они начинают бесконтрольно делиться, и постепенно их потенциал в фолликуле исчерпывается. Кроме того, сильный стресс может вызвать сбой на любом из этапов сложного процесса выработки и транспортировки естественного пигмента», — указала Филева.

Поэтому, как объяснила врач, появление седой пряди в волосах через несколько недель или месяцев после стрессового события — явление объяснимое. А рассказы про то, что человек «поседел за одну ночь», относятся к художественному преувеличению. Есть предположение, что случаи, при которых человек «поседел за одну ночь», связаны не столько с сединой, сколько с выпадением волос.

«Сильный стресс может вызвать непроизвольный спазм сосудов и мышц, волосяные фолликулы сдавливаются, их кровоснабжение ухудшается. В редких случаях это действительно приводит к тому, что у человека в течение нескольких дней выпадает большое количество волос. Такое явление называется диффузной алопецией. Иногда у людей среднего и пожилого возраста избирательно выпадают только пигментированные волосы, а седые сохраняются. В таком случае действительно может создаться впечатление, что человек поседел буквально за несколько дней», — подытожила она.

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В январе аллерголог-иммунолог, дерматовенеролог Европейского медицинского центра Светлана Турбовская рассказала «Известиям», что появление седых волос в молодом возрасте может быть связано с генетикой и аутоиммунными заболеваниями. Некоторые из состояний, которые связаны с появлением седых волос, — это витилиго, заболевания щитовидной железы, синдром Вернера и пернициозная анемия.

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