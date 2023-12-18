Борт Nordwind развернулся над Норвегией из-за кровотечения у пассажира
Самолет авиакомпании Nordwind, следовавший рейсом Москва – Варадеро, развернулся над Норвегией из-за кровотечения у пассажира. Об этом в понедельник, 18 декабря, сообщил источник «Известий».
Он рассказал, что борт выполнил разворот над норвежской территорией и в настоящее время направляется к месту вылета — в московский аэропорт Шереметьево.
«Экипаж принял такое решение из-за серьезности ситуации. У пассажира желудочное кровотечение», — рассказал источник. По его словам, посадка самолета в Москве, как ожидается, произойдет в 18:36.
В начале декабря самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, летевший из Москвы в узбекский Термез, экстренно сел в казахстанском Актобе из-за ухудшения самочувствия пассажира. Экипаж самолета запросил карету скорой помощи к борту. Позже он продолжил следование по своему рейсу.