Летевший из Москвы в Термез борт сел в Актобе из-за болезни пассажира
Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, летевший из Москвы в узбекский Термез, экстренно сел в казахстанском Актобе из-за ухудшения самочувствия пассажира. Об этом 5 декабря сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба АО Uzbekistan Airports.
«Пассажирский рейс, HY9610 отечественной авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавший по маршруту Москва — Термез, ушел на запасной аэродром в международный аэропорт Актобе (Казахстан) по причине ухудшения самочувствия одного из пассажиров», — говорится в сообщении.
Экипаж самолета запросил карету скорой помощи к борту.
Самолет приземлился в Актобе в 14:28 по местному времени (12:28 мск). Самолет продолжит полет в Узбекистан в ближайшее время.
В мае в Санкт-Петербурге развернули направлявшийся в Астану самолет, когда он уже начал набирать скорость для взлета. Причиной стало ухудшение самочувствия одного из пассажиров.