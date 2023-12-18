Сотрудники ФСБ обнаружили схрон с огнестрельным оружием ВСУ в ДНР
Управление Федеральной службы безопасности России по Донецкой Народной Республике (ДНР) 18 декабря сообщило об обнаружении схрона с огнестрельным оружием в поселке городского типа Луганское.
Так, сотрудниками службы было изъято 47 штук автомата Калашникова (АК) 74, а также два модернизированных пулемета АК. Всё оружие передано для постановки на учет ФСБ России. Как уточняется, схрон принадлежит Вооруженным силам Украины (ВСУ).
Ранее, 1 декабря, в Константиновке Запорожской области на территории пустующего домовладения сотрудники полиции обнаружили оружейный схрон. Как уточняется, в подвале сарая были найдены шесть автоматов Калашникова, три охотничьих ружья, пистолет Макарова, боеприпасы к гранатомету, а также около ста патронов калибра 5,45 мм, взрыватели к гранатам и форма ВСУ.
До этого, 23 ноября, в ДНР служебная собака Росгвардии обнаружила крупный тайник боеприпасов и противотанковую управляемую ракету. В тайнике было более тысячи патронов разного калибра, шесть тротиловых шашек, две гранаты РГД-5 и мина ТМ-62.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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