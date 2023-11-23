Служебная собака Росгвардии обнаружила тайник боеприпасов и ПТУР в ДНР

В Донецкой Народной Республике (ДНР) служебная собака Росгвардии обнаружила крупный тайник боеприпасов и противотанковую управляемую ракету (ПТУР). Об этом в четверг, 23 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе совместных поисковых операций с военной контрразведкой сотрудники Росгвардии оцепили территории недалеко от заброшенных построек, в которых предполагали наличие схрона с боеприпасами, а операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вели воздушную разведку. После инженеры и кинологи приступили к обследованию.

За разрушенным сараем минно-разыскная собака обнаружила завернутые с целлофан и укрытые шифером боеприпасы. В зарослях травы специально обученное животное нашло ПТУР. В пресс-службе добавили, что в тайнике было более тысячи патронов разного калибра, шесть тротиловых шашек, две гранаты РГД-5, ПТУР и мина ТМ-62.

Обнаруженный арсенал мог использоваться националистами Украины для проведения диверсий, добавили в ведомстве. Оружие исследуют соответствующие органы.

Ранее, 22 ноября, сотрудники управления ФСБ России по ДНР совместно с органами военной контрразведки и Росгвардии в пригороде Донецка обнаружили тайник, который был подготовлен для диверсионно-разведывательной группы Украины. В ходе операции были обнаружены и изъяты противотанковый гранатомет АТ-4 шведского производства и противотанковый гранатомет RPG-75-M чешского производства.