В Константиновке Запорожской области на территории пустующего домовладения сотрудники полиции обнаружили оружейный схрон. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ в пятницу, 1 декабря.

«Сотрудники временного управления МВД России в Запорожской области совместно с коллегами из ГУУР МВД России и регионального главка полиции <...> нашли в одном из заброшенных домовладений в селе Константиновка спрятанный арсенал», — приводит сообщение пресс-службы Telegram-канал «МВД Медия».

Как уточняется, в подвале сарая были найдены шесть автоматов Калашникова, три охотничьих ружья, пистолет Макарова, боеприпасы к гранатомету, а также около ста патронов калибра 5,45 мм, взрыватели к гранатам и форма Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее, 23 ноября, сообщалось, что в Донецкой Народной Республике (ДНР) служебная собака Росгвардии обнаружила крупный тайник боеприпасов и противотанковую управляемую ракету (ПТУР). В тайнике было более тысячи патронов разного калибра, шесть тротиловых шашек, две гранаты РГД-5 и мина ТМ-62.

За день до этого сотрудники управления ФСБ России по ДНР совместно с органами военной контрразведки и Росгвардии в пригороде Донецка обнаружили тайник, который был подготовлен для диверсионно-разведывательной группы Украины. В ходе операции были обнаружены и изъяты противотанковый гранатомет АТ-4 шведского производства и противотанковый гранатомет RPG-75-M чешского производства.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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