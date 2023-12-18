Композитора Пахмутову выписали из больницы
Композитора и народную артистку СССР Александру Пахмутову выписали из больницы. Об этом 18 декабря сообщил «РИА Новости» директор фонда Пахмутовой Евгений Малышко.
«Спасибо всем, кто волновался и беспокоился о здоровье Александры Николаевны. У Александры Николаевны всё в порядке… Александра Николаевна находится дома», — сказал он.
Малышко уточнил, что лично забрал Пахмутову из больницы в этот день. Он добавил, что композитор находится в хорошем настроении и в бодром состоянии духа. Она также возвращается к своим творческим планам, подчеркнул директор фонда.
Ранее, 11 декабря, Малышко опроверг сообщения о том, что у Пахмутовой был обнаружен COVID-19. По его словам, артистку госпитализировали «на всякий случай», чтобы обеспечить необходимую медицинскую помощь и наблюдение.
В сентябре композитору исполнилось 94 года. Президент РФ Владимир Путин поздравил ее с днем рождения, отметив, что ее творчество пробуждает в сердцах людей самые светлые чувства.