Лавров назвал ложью заявления Запада об интересе в развитии глобальных Юга и Востока
Заявления лидеров западных стран о заинтересованности в развитии глобальных Юга и Востока являются «болтовней и чистой воды ложью». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала в понедельник, 18 декабря.
«Заклинания Запада о том, что они хотят быть частью международного сообщества, хотят, чтобы Глобальный Юг, Глобальный Восток активно развивались, вписывались во все эти схемы, которые помогут спасти человечество, — всё это болтовня и чистой воды ложь», — сказал Лавров.
По его словам, для примера стоит посмотреть и сравнить обещания и реальные поставки с тем, что было передано западными странами Украине.
До этого, 13 декабря, министр иностранных дел РФ заявил, что страны Запада хотят делать всё, чтобы не допустить сближения между Россией и Глобальным Югом. Он отметил, что представители западных государств «бегают по всему миру» и стращают страны наказаниями за взаимодействие с РФ.
Как указал министр, Россия готова к такому вызову и по реальным делам видно, что страна продолжит твердо отстаивать свою правду. Кроме того, Лавров отметил, что российская «ответственная, опирающаяся на принципы Устава ООН линия пользуется самой широкой поддержкой государств мирового большинства».
Ранее, в октябре, президент России Владимир Путин подчеркнул, что прочный глобальный мир установится только тогда, когда все будут чувствовать себя в безопасности и знать, что их мнение уважается. По его словам, если какая-то страна нацелена на гегемонию, а в системе царит произвол, то под ударом может оказаться кто угодно.