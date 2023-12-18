Сосулька насмерть убила мужчину в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в Калининском районе в результате падения наледи с крыши погиб мужчина 1992 года рождения. Об этом 18 декабря сообщила «Известиям» районная администрация.

Как уточняется, падение наледи произошло около 5 утра с 7-го этажа жилого дома. В этот момент погибший находился у входа в магазин. Лежачего головой в сугробе человека обнаружил очевидец, после чего вызвал скорую помощь. При этом чистка карнизных свесов проводилась 16 декабря.

На месте работают правоохранительные органы, уточняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее, 22 ноября, стало известно, что ученые Южного федерального университета придумали систему для предотвращения образования сосулек на крышах домов. Она включает в себя набор из нескольких моторов размером не больше спичечного коробка, которые устанавливают на небольшой карниз из металла, прикрепленный по периметру кровли, а также радиоприемника для управления оборудованием на расстоянии.