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В аэропорту Буэнос-Айреса самолет сдвинуло на несколько метров сильным ветром

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Фото: соцсети
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В Аргентине в аэропорту Буэнос-Айреса самолет Boeing национальной авиакомпании Aerolíneas Argentinas сдвинулся на несколько метров из-за порывов ураганного ветра, пострадало несколько самолетов госкомпании. Об этом сообщил 17 декабря новостной портал Rio Negro.

«Самолет Aerolíneas Argentinas пошатнулся и сдвинулся от сильных порывов ветра, превышающих скорость в 140 км/час. Сместившись на несколько метров, самолет задел крылом находившийся поблизости трап», — отмечается в материале.

В тот день из-за налетевшего на Аргентину сильного шторма в столичном аэропорту произошло несколько аналогичных ситуаций.

«По оценкам, в общей сложности 16 самолетов флагманской авиакомпании вышли из строя после урагана. Было отменено и перенесено более 100 рейсов», — передает портал.

Инциденты фиксировались и в других аэропортах страны.

«Например, в Сан-Фернандо из-за ветра самолет полностью перевернулся. По данным Национальной метеорологической службы (SMN), порывы ветра в аэропорту Сан-Фернандо достигали почти 130 км/час», — указано в статье.

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В результате урагана, обрушившегося на Аргентину 17 декабря, зафиксированы и другие разрушения, затопления, отключения электроэнергии, телекоммуникаций, было парализовано транспортное сообщение. Кроме того, ураган повредил символ города — железный цветок Floralis Genérica на площади Объединенных наций. Скульптурная композиция высотой 20 м подверглась частичному разрушению: был поврежден один из шести лепестков, на нем образовались вмятины, и он упал на землю, а некоторые облицовочные блоки были снесены.

Из-за непогоды жители столицы Аргентины и пригородов оказались на охваченных хаосом улицах, заваленных упавшими деревьями, сломанными опорами уличного освещения, сорванными проводами, вывесками и навесами.

Днем ранее сообщалось, что в аргентинском городе Баия-Бланка не менее 13 человек погибли из-за бури. Трагедия произошла во время выставки скейтеров в клубе Bahiense del Norte, где из-за стихии обрушилась крыша.

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