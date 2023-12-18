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Ураган снес гигантский цветок из алюминия, являющийся символом Буэнос-Айреса

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Фото: REUTERS/Agustin Marcarian
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Сильный ураган с ветром и дождем прошел через столицу Аргентины Буэнос-Айрес и в течение 30 минут сотворил множество разрушений, затоплений, отключений электроэнергии, телекоммуникаций, парализовал транспортное сообщение. Кроме того, ураган повредил символ города — железный цветок Floralis Genérica, сообщила 17 декабря газета Nación.

К материальному ущербу, нанесенному домам и предприятиям, добавилось отсутствия энергоснабжения. В министерстве энергетики пообещали в Буэнос-Айресе восстановить большую часть услуг в течение 24 часов, а остальные — в течение 48 или 72 часов.

Жители столицы Аргентины и пригородов оказались на охваченных хаосом из-за непогоды улицах и увидели поваленные деревья на тротуарах, сломанные опоры уличного освещения, сорванные провода, вывески и навесы. Но более всего горожан поразило то, что натиска стихии не выдержал 18-тонный символ города — цветок из нержавеющей стали Floralis Genérica, украшающий площадь Объединенных наций, сообщил портал Eldiarioar.

Скульптурная композиция высотой 20 м подверглась частичному разрушению: был поврежден один из шести лепестков, на нем образовались вмятины, и он упал на землю, а некоторые облицовочные блоки были снесены.

Особенностью установки является гидромеханическая система, которая позволяет автоматически открывать и закрывать шесть лепестков цветка в зависимости от времени суток. На ночь цветок закрывается, сияя внутри красным свечением, утром следующего дня раскрывается.

По словам его автора, архитектора Эдуардо Каталано, который подарил цветок городу в 2002 году, скульптура призвана олицетворять красоту всех цветов и быть символом надежды, возрождающейся изо дня в день.

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16 декабря в аргентинском городе Баия-Бланка не менее 13 человек погибли из-за бури. Трагедия произошла во время выставки скейтеров в клубе Bahiense del Norte, знаковом заведении города, где из-за стихии обрушилась крыша.

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