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В США рассказали о беспокойстве в Киеве из-за взлетов российских МиГ-31

NI: каждый вылет российских истребителей МиГ-31 вызывает беспокойство в Киеве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Российские истребители МиГ-31 вызывают беспокойство в Киеве, пишет 17 декабря американский журнал National Interest.

По информации издания, каждый раз, когда самолет взлетает с российских баз рядом с Украиной, по всей стране объявляют воздушную тревогу. Причиной такого явления, отмечают журналисты, являются гиперзвуковые ракеты «Кинжал», носителем которых и выступает МиГ-31.

«Поскольку эти ракеты летят с очень высокой скоростью и имеют большую дальность действия, каждый раз, когда МиГ-31 взлетает с российской военной базы недалеко от Украины, по всей стране подается воздушная тревога, которая иногда длится несколько часов», — говорится в статье.

Также в NI подчеркнули, что МиГ-31 является одним из самых «мистических» для Запада самолетов, так как его возможности порождают множество теорий и спекуляций.

«МиГ-31 также был спроектирован для эффективной работы в любых погодных условиях, а его аэродинамический и обтекаемый корпус позволял ему летать на малых высотах с необходимой сверхзвуковой скоростью. Он считается одним из самых быстрых боевых самолетов в мире и, как ожидается, останется на вооружении как минимум до середины 2030-х годов», — считают журналисты.

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Ранее, 8 ноября, журнал MWM посвятил материал истребителям МиГ-31 Северного флота России, отметив, что они способны нейтрализовать любую угрозу со стороны НАТО. Портал указал, что ракеты, установленные на МиГ-31, могут работать выше предела Армстронга и стрелять всеми видами вооружения даже в космосе. Кроме того, у них большая дальность полета, высокая скорость и огромные 60-килограммовые боеголовки.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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