В Италии снесли конфискованный у мафии шестиэтажный дом
Итальянские власти в воскресенье, 17 декабря, снесли шестиэтажный дом, конфискованный у мафиозной группировки «Ндрангета» в южной области Калабрия.
Издание la Repubblica сообщило, что здание, использовалось как мебельная фабрика и было конфисковано еще в 2007 году в рамках крупной операции «Свободная площадь». После, в 2012, его передали в государственные активы и с тех пор не использовалось.
В прошлом году власти Калабрии решили построить на месте самостроя парковку для «домов на колесах». Отмечается, что на уничтожение дома потратили порядка 400 кг тротила.
В конце сентября сообщалось, что один из главарей сицилийской мафии Маттео Мессина Денаро умер в заключении в Италии. Он содержался в тюрьме строгого режима в городе Аквила. Денаро находился в розыске с 1993 года. Полиция арестовала Мессину Денаро 16 января 2023 года в Палермо.
Мафиози был одним из десяти наиболее опасных преступников в мире. Мессину Денаро признали виновным в многочисленных преступлениях. На счету босса мафии не менее 50 жертв.