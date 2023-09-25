В Италии умер один из главарей «Коза ностры»

Один из главарей сицилийской мафии Маттео Мессина Денаро умер в заключении в Италии. Он содержался в тюрьме строгого режима в городе Аквила, передает телеканал «Известия». Согласно информации из медицинских источников, босс «Коза ностры» боролся с онкологическим заболеванием. В прошлую пятницу Мессина Денаро впал в кому и не приходил в сознание. Незадолго до смерти к нему в больницу приехали родственники. Ожидается, что главаря мафии похоронят в родном городе Кастельветрано на Сицилии.

Напомним, Маттео Мессина Денаро находился в розыске с 1993 года. Мафиози был одним из десяти наиболее опасных преступников мира. Мессину Денаро признали виновным в многочисленных преступлениях. Суд Италии заочно приговорил Маттео к двум пожизненным срокам за его кровавые преступления. На счету босса мафии не менее 50 жертв. Полиция арестовала Мессину Денаро 16 января 2023 года в Палермо в одной из клиник, где он проходил очередной курс химиотерапии.

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