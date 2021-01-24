Скажи-ка, Дядюшка: в Италии начался суд над боссами калабрийской мафии

В январе стартовал крупнейший за последние 30 лет в Италии процесс против мафии. Разбирательство, идущее в городе Ламеция-Терме, уже получило в местной прессе название «второй максипроцесс» (по аналогии с вошедшим уже в легенду процессом против боссов «Коза Ностры» 1987 года) . На скамье подсудимых 447 человек, которых прокуратура считает членами калабрийской мафии «Ндрангета». Только на оглашение имен фигурантов и перечня обвинений ушло три часа. 92 подсудимых уже признали вину в ряде преступлений, их дела будут рассмотрены в упрощенном порядке. Подробности громкого процесса — в материале «Известий».

Мафия бессмертна

Аресты боссов существующего уже более 100 лет криминального синдиката начались еще в декабре 2019 года в Италии, Германии, Швейцарии и Болгарии. Ключевыми фигурами в «большой семье» считают Луиджи Манкузо по прозвищу Дядюшка и его ближайшее окружение.

Фото: Police handout Луиджи Манкузо по прозвищу Дядя

Семья Манкузо еще в 1970-х годах прошлого столетия считалась бедной, но им удалось захватить большой карьер и получить подряд на строительство крупного порта Джоя-Тауро на Тирренском побережье. По данным эксперта по оргпреступности Антонио Никасо, тогда в ходе конкуренции разных семей погибли не менее 1000 человек. В этот период семья Манкузо возвысилась среди соседей и вышла на первый план.

Специально для «максипроцесса» был построен большой укрепленный зал бункерного типа на случай нападения оставшихся на свободе боевиков мафии. Охрану осуществляют сотни солдат, для наблюдения за прилегающей территорией привлечена полицейская авиация. Впрочем, пандемия внесла свои коррективы — в первом заседании большинство подсудимых приняли участие по видеосвязи.

Нарушители кодекса

Суду предстоит изучить расшифровки тысяч часов прослушанных переговоров и вещественные доказательства, изъятые во время обысков. Но главный козырь обвинения — показания 58 бывших членов мафиозного клана. Это большая удача для следствия, учитывая жестокое наказание, полагающееся тем, кто нарушил «закон молчания». Примечательно, что главным информатором стал племянник Дядюшки — 33-летний Эмануэле Манкузо. Драматизма этому шагу придает тот факт, что его отец Панталеоне по прозвищу Инженер (брат босса Луиджи), предположительно, был лидером боевого крыла и отвечал за насильственные акции.

В 2018 году Эмануэле, получивший образование в Римском университете, попался на сбыте партии наркотиков. Ему грозило провести за решеткой 4,5 года. Уже после ареста у Эмануэле родилась дочь. Опасаясь за ее будущее, он принимает решение порвать с родней и соглашается рассказать о преступлениях «Ндрангеты» антимафиозному ведомству.

Жестокость зашкаливает

«Ндрангета» менее известна широкой публике, чем «Коза Ностра» или «Каморра», но мало чем уступает им в опасности и жестокости. В отличие от других итальянских преступных структур, члены «Ндрангеты» не останавливаются даже перед убийством женщин и детей. В 1973 году «Ндрангета» похитила 16-летнего внука американского миллиардера Пола Гетти и потребовала выкуп в 11 млн фунтов стерлингов. Гетти отказался платить, после чего семье прислали отрезанное ухо подростка и клок волос. В письме говорилось, что если деньги не будут переданы через 10 дней, заложнику отрежут сначала второе ухо, а потом начнут присылать домой «небольшими кусочками». Сумму выкупа удалось уменьшить, и юноша вернулся домой.

Скажи-ка Дядюшка Судебный процесс против преступной группировки мафии «Ндрангета» в городе Ламеция-Терме Фото: Global Look Press/Albano Angilletta

Боевиками «Ндрангеты» в 2014 году была застрелена трехлетняя Никола Камполоньо, дед которой вступил в конфликт с мафией. Местная предпринимательница, поспорившая с преступниками из-за земельного участка, была убита и скормлена свиньям. Тело Леи Гарофало, подруги одного из мафиозо, слишком разоткровенничавшейся с полицией, было растворено в баке с кислотой. По свидетельству одного из подсудимых, за процессом уничтожения трупа они следили в течение трех суток. Еще двух женщин, заподозренных в работе на органы власти, преступники заставили выпить кислоту — жертвы скончались в жутких мучениях.

Короли кокаинового трафика

Считается, что «Ндрангета» контролирует 80% торговли кокаином в Европе. Годовой доход преступного синдиката оценивается экспертами более чем в €50 млрд. Калабрийским гангстерам удалось выстроить отношения с южноамериканскими картелями (Гольфо, Лос-Сетас и другие) и албанскими преступными группировками.

Преступное сообщество «доблестных» (итал. 'Ndrangheta, от греч. ἀνδραγαθία, «доблесть») сформировано по родственному признаку — в структуру входит около 100 семейств, а общее число участников близится к 10 тыс. человек.

Связи с властью

Один из самых заметных подсудимых — адвокат Джанкарло Пителли, бывший сенатор от партии «Вперед, Италия!». Стоит напомнить, что в связях с мафией были уличены и серьезные итальянские политики и чиновники — бывший однопартиец Пителли экс-сенатор Марчелло Делль Утри и даже бывший министр внутренних дел Италии Никола Манчино.

Свои люди в правительстве и органах местного самоуправления позволили легализовать значительную часть криминальных доходов. В начале нулевых «Ндрангета» начала инвестировать в фешенебельные отели и дорогие рестораны. Теперь же подконтрольные мафии компании всё чаще становятся победителями в объявляемых правительством Италии тендерах.

Конструкторы мышеловки

В спецоперации принимали участие почти 3 тыс. сотрудников правоохранительных органов, а возглавлял расследование прокурор Никола Граттери, фигура в Италии почти легендарная. Большую часть жизни 62-летнему Граттери пришлось провести под охраной. Выходец из Калабрии, он прекрасно знает силу «Ндрангеты» и, по его словам, еще в детстве решил, что должен положить конец криминальной власти в регионе.

Скажи-ка Дядюшка Прокурор Никола Граттери Фото: Global Look Press/Valeria Ferraro

Но не только активность полиции и карабинеров стала причиной заката мафиозного синдиката. Высокопоставленный источник «Известий» в правоохранительных органах России считает, что виной тому и возросшая конкуренция в преступном мире Западной Европы.