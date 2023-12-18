Спрос на временных работников подскочил в 2-3 раза

Количество заказов на платформах временной занятости в России увеличилось в 2,5 раза за год, говорится в исследовании цифровой платформы гибкой занятости Ventra Go! Основная доля (до 50%) исполнителей — это мужчины и женщины до 25 лет, сказано там. При этом первые в среднем берут на 15% заданий в месяц больше.

По данным опроса, среди основных критериев выбора подработки исполнители выделяют размер оплаты (87%), возможность самостоятельно формировать график и сочетать с другими проектами (59%), а также близость к месту проживания/учебы (57%).



В основном бизнес обращается за услугами временного персонала в сферах ритейла, доставки, строительства, возрастает потребность в кадрах у агропромышленного комплекса, у контакт-центров и на производствах.



Тренд подтверждают и другие игроки рынка. Так, по сравнению с январем 2023 года, в декабре число вакансий с неполным рабочим днем выросло в 3,3 раза, сказал управляющий директор платформ «Авито Работа» и «Авито Услуги» Артем Кумпель.



На платформе «Рокет Ворк» исполнителей стало больше на 135% к III и IV кварталу 2022 года, а число компаний, которые разместили объявления, взлетело за год более чем в четыре раза.



Компании предпочитают брать временных сотрудников вместо постоянного персонала для снижения затрат на зарплаты, социальные отчисления и других расходы, считает руководитель направления «Сопровождение» ГК CMS’ Николай Переславский. Также бизнес приглашает фрилансеров на фоне дефицита кадров.



Около 91% российских компаний чувствует кадровый голод, отметил операционный директор сервиса «Подработка» Александр Ветерков.



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