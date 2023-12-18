Возвращение традиций: как Россия выиграла Кубок Первого канала

Сенсации на Кубке Первого канала не случилось. Сборная России выиграла домашний турнир, одержав три победы в трех матчах. Только отрезками казахи и белорусы создавали проблемы для команды Романа Ротенберга. Поэтому можно уверенно сказать: «Россия 25» реабилитировалась за поражение на прошлогоднем КПК.

Два отыгрыша

Третий матч подряд в старте начал Никита Серебряков, что воспринялось с легким удивлением. Незавидная роль досталась вратарю «Адмирала» Сергею Иванову, который следил за турниром со скамейки запасных. Отыгравшего от звонка до звонка Серебрякова в итоге признали лучшим голкипером КПК.

С Казахстаном, как и в прошлых матчах, команда Романа Ротенберга пропустила первой. Никиту Михайлиса не зря выбрали капитаном: юркий форвард отлично бросил из-под защитника и подловил Серебрякова. Его тезка из Казахстана не скучал в противоположных воротах. Никита Бояркин — однозначно главный герой первых 20 минут в команде Галыма Мамбеталиева. Только за первый период голкипер отразил 18 бросков, а не справился лишь с подправлением Ильи Сафонова, когда россияне разыгрывали большинство.

Второй период для нашей сборной начался с нелепого автогола. Марат Хайруллин подставил клюшку под бросок от синей линии, чем дезориентировал Серебрякова. Снова хозяевам пришлось отыгрываться, и снова «Россия 25» с задачей справилась. Валентин Зыков едва не присел на скамейку штрафников за удар клюшкой по лицу Михайлису — арбитры отменили нарушение. А через несколько смен 90-й номер убежал в контратаку, которую третьим добиванием завершил голом Василий Глотов.

Несмотря на обилие брака и неточных передач, большее время наша сборная проводила в зоне Казахстана. Проходили как атаки с ходу, так и позиционные розыгрыши. Россияне умно накладывали смены, за счет чего превосходили соперника в скорости. Преимущество сказалось к середине второго периода, когда команда Ротенберга впервые в матче повела в счете. Количество бросков переросло в качество. Голы Максима Соркина и Валентина Зыкова разделили меньше двух минут, а Казахстан почти ничего не мог придумать, владея шайбой. Четыре броска в створ — явное подтверждение этому.

Понимая ответственность

Только время покажет, как на игроках основы СКА отразится участие в Кубке Первого канала, пока остальные команды получили паузу. Некоторым хоккеистам турнир сборной обязательно добавит вдохновения. Зыкова, например, в игре против Казахстана было не остановить. К голу и передаче за два периода Валентин добавил еще одну шайбу в третьем отрезке, досрочно приговорив растерянного соперника. Близок нападающий СКА был и к хет-трику, но Бояркин уберег Казахстан от шестого гола. Но ни о каком камбэке речи уже не шло — силы словно покинули команду Мамбеталиева во втором периоде (итоговые 5:2).

В каждом матче КПК «Россия 25» забросила по пять шайб. Обошлось без серьезных стресс-тестов, хотя во всех играх команда Ротенберга в счете уступала.

— Ребята понимали всю ответственность, понимали, что вся страна смотрит, — отметил на пресс-конференции наставник сборной Роман Ротенберг. — Команда молодец, вернула наши победные традиции! Огромная благодарность всем клубам, которые делегировали игроков. Ребята приехали с огромным желанием. Все эти игры складывались тяжело. Будем дальше работать. Как удалось сплотить ребят? Секретов нет. Собрали дружный коллектив. Каждый игрок, который приехал, заслужил свое место в сборной — по человеческим качествам в первую очередь. Ребята были дружные, поэтому победили. Коллективный труд, работа и дисциплина — вот и всё. Сборная всегда на первом месте. Все настоящие патриоты в команде и отдали всё для победы.

Также Ротенберг отметил молодых хоккеистов, которые порадовали его как тренера.

— Конюшков, Гребенкин, Атанасов проявили себя с лучшей стороны. Это таланты. На международном уровне они получают тот опыт, который им необходим, — подчеркнул тренер.

Можно по-разному относиться к итогам турнира — с восторгом или даже с равнодушием. Но, судя по радостным лицам на трибунах, болельщики остались довольны. Пауза в чемпионате заканчивается. Совсем скоро большой хоккей КХЛ вернется в нашу жизнь.