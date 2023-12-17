Царский челлендж: как прошел Матч звезд Кубка России

Команда «Пути РПЛ» одержала победу над сборной «Пути регионов» в Матче звезд FONBET Кубка России — 9:7. 16 декабря футболисты встречались в формате пять на пять на «Live Арене» в Сколково. Дублями за команду «Пути РПЛ» отметились Кирилл Маляров, Сергей Пиняев и Данил Круговой. Еще по одному мячу забили Руслан Безруков, Никита Кривцов и Павел Мелешин. Хет-трик за команду «Пути регионов» оформил Максим Турищев, дубль — на счету Никиты Дубчака. По разу отличились Константин Морозов и Кирилл Панченко. Турищев и Дубчак по разу забили красным мячом, гол которым засчитывался за два.

Картонные Смолов и Промес

Матч звезд FONBET Кубка России превращается в традицию — в этом году он проводился уже во второй раз подряд. И если в 2022-м шоу-игра была больше похожа на удачную импровизацию (это действительно было так — всё организовали буквально за пару недель), то в этот раз к делу подошли системно и подготовку начали намного заранее.

Глобально формат Матча звезд не изменился, лучшее из первой встречи было решено оставить. Организаторы поделили участников на две команды — «Пути РПЛ» и «Пути регионов» (по этому принципу они и комплектовались), и, как и в прошлый раз, участникам предстояли испытания и футбольный матч в формате 5х5.

Правда, звезд в этом году было меньше, чем в прошлом. В 2022-м шоу посетил Квинси Промес — теперь же всё внимание забрали Сергей Пиняев, Наир Тикнизян и Иван Обляков из команды «Пути РПЛ». Самыми яркими их оппонентами из «Пути регионов» стали звезды медиафутбола — Слон (Ослоновский), Эдамс Скляр, а также Максим Турищев. Промес же присутствовал на шоу в качестве картонной фигуры — вместе с таким же Федором Смоловым.

— Рад был принять участие в этом мероприятии — всё очень весело и увлекательно, — заявил «Известиям» игрок «Локомотива» Наир Тикнизян. — Уже неделя, как наступил перерыв в сезоне, и нетрудно было поучаствовать в этом во время своего отпуска. Особенно когда видишь, сколько зрителей пришло на матч. Надеюсь, такие шоу станут традицией в нашем футболе, как уже давно происходит в хоккее и баскетболе.

Селебрити было в избытке. Валерий Газзаев, Александр Мостовой, Андрей Аршавин, Владимир Быстров, Игорь Акинфеев, Сергей Овчинников, Вадим Евсеев и многие-многие другие посетили Сколково в качестве гостей. Судил встречу, само собой, Сергей Карасев.

Развлечений для собравшихся зрителей и футболистов было немало. После автограф-сессии и концерта, а также небольшого шоу открытия (где в том числе появился Александр Мостовой в короне и царской мантии) стартовали испытания. И если в прошлом году к динамике были вопросы, то в этом всё прошло идеально — пусть футболисты крайне плохо справлялись с заданиями, делали они это быстро и весело. Между делом к челленджам подключались Аршавин и Мостовой, причем последний пробил по цели едва ли не лучше, чем все представители «Пути РПЛ».

Динамично и забавно

В испытаниях со счетом 57:38 сильнее оказались игроки «Пути регионов» — во многом благодаря шикарному удару Турищева в первом задании, когда он красным мячом (гол им идет за два) попал прямо в центр (за который давали 15 очков). В пинболе (удары по лункам) и в батле вратарей лучше выступили представители «Пути РПЛ».

Хорошо размявшись и посмотрев еще один концерт, футболисты перешли к главному блюду — матчу 5х5. И если в прошлом году игра закончилась со счетом 5:4 в пользу РПЛ, то здесь уже в первой 15-минутке игроки элиты не пощадили «регионалов», забив им восемь мячей. «Издевались» как могли — Кривцов устраивал «жога бониту», вратарь Фролов бегал полевым и ассистировал, ну а Пиняев просто уничтожал всех.

— Почему написано «Кривой» на спине? Просто сокращенное, шоу же (улыбается), — отметил «Известиям» полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов. — Прекрасно относимся к этому мероприятию, отличное настроение. Все приехали сюда показать себя, сделать шоу. Со всеми знакомы, все прекрасно друг друга знают, хорошо пообщались с ребятами. Надеюсь, что болельщикам тоже понравилось.

Во втором тайме «Путь регионов», на приличный процент состоящий из медиафутболистов, активировал любимую опцию — красный мяч и чуть поправил ситуацию с его помощью. Впрочем, победить всё равно не удалось — сборная премьер-лиги выиграла со счетом 9:7.

Динамично и забавно — таким в этом году получился Матч звезд FONBET Кубка России. Учитывая, что примерно таким же он был и в прошлый раз, можно назвать почти традицией. И это хорошо — судя по улыбкам всех, от Мостового до Пиняева, немного повеселиться под Новый год не помешает никому.

— Первый раз на подобном мероприятии, и мне очень понравилось, — отметила «Известиям» олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова. — Люблю, когда спорт чуть-чуть превращают в шоу. Спортсмена всегда видят с одной стороны, а тут может раскрыться игривость, мальчишество.