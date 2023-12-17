Реклама
Прямой эфир
Экономика
Глава Минсельхоза выразил надежду на снижение цен на яйца после Нового года
Мир
Маск отреагировал на жесткую мобилизацию на Украине
Мир
Стало известно о планах Пентагона объявить о начале операцию против хуситов
Политика
Путин заявил, что Донбассу было не место на Украине
Экономика
Российских пенсионеров освободят от комиссии по ЖКХ
Мир
Буданов заявил о продолжении на Украине принудительной мобилизации
Мир
Песков сообщил о согласовании визита Путина в Турцию
Мир
В Японии сообщили о запуске КНДР баллистической ракеты
Армия
Путин назвал поддержку бойцов СВО приоритетом для «Единой России»
Мир
В Киеве решили в случае отсутствия помощи от Запада переходить к плану «Б»
Мир
Захарова оценила нежелание спортсменов с Украины выступать с россиянами
Спорт
Украинская теннисистка Костюк отказалась играть с Андреевой на турнире во Франции
Общество
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье
Политика
Путин назвал народ единственным источником власти
Общество
Жители села Теребрено не пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ
Сюжет:

Путин заявил, что Донбассу было не место на Украине

Путин на выставке-форуме «Россия» заявил, что Донбассу было не место на Украине
0
Фото: РИА Новости/Сергей Фадеичев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Донбассу было не место на Украине. На эту тему высказался в воскресенье, 17 декабря, президент РФ Владимир Путин во время посещения международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

Когда он осматривал стенд региона, экскурсовод рассказала, как ее едва не отчислили из университета в то время, когда Донбасс входил в состав Украины. По словам девушки, она отказалась говорить, что Россия — враг Украины. В деканате вуза тогда заявили, что девушке «не место в этой стране».

«А может быть, Донбассу не место в той стране?» — прокомментировал Путин.

Также ему показали кованую розу, которую изготовил из осколков снаряда донбасский кузнец. Роза символизирует выражение «Донбасс — город миллиона роз». Президенту работа кузнеца понравилась.

«Здорово», — оценил Путин.

Глава государства в воскресенье второй раз посещает выставку «Россия». Ранее ему среди прочего рассказали об экспозиции Дальнего Востока. Также главе государства показали интерактивный стенд Санкт-Петербурга.

Пантеон героев: на ВДНХ открыли цифровую выставку о мечте и великих мечтателях
«Движение Первых» и платформа «Россия — страна возможностей» организовали масштабную мультимедийную экспозицию в павильоне № 1

Путин впервые посетил выставку-форум «Россия» на ВДНХ 4 декабря. Он осмотрел павильоны, где представлены все регионы России. Кроме того, президент вместе с детьми также оставил пожелание на стене для посетителей выставки.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить выставку можно бесплатно. На отдельные мероприятия необходима регистрация. Участие в ней принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023