Путин заявил, что Донбассу было не место на Украине

Донбассу было не место на Украине. На эту тему высказался в воскресенье, 17 декабря, президент РФ Владимир Путин во время посещения международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

Когда он осматривал стенд региона, экскурсовод рассказала, как ее едва не отчислили из университета в то время, когда Донбасс входил в состав Украины. По словам девушки, она отказалась говорить, что Россия — враг Украины. В деканате вуза тогда заявили, что девушке «не место в этой стране».

«А может быть, Донбассу не место в той стране?» — прокомментировал Путин.

Также ему показали кованую розу, которую изготовил из осколков снаряда донбасский кузнец. Роза символизирует выражение «Донбасс — город миллиона роз». Президенту работа кузнеца понравилась.

«Здорово», — оценил Путин.

Глава государства в воскресенье второй раз посещает выставку «Россия». Ранее ему среди прочего рассказали об экспозиции Дальнего Востока. Также главе государства показали интерактивный стенд Санкт-Петербурга.

Путин впервые посетил выставку-форум «Россия» на ВДНХ 4 декабря. Он осмотрел павильоны, где представлены все регионы России. Кроме того, президент вместе с детьми также оставил пожелание на стене для посетителей выставки.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить выставку можно бесплатно. На отдельные мероприятия необходима регистрация. Участие в ней принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция.