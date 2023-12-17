В России создали снижающее затраты на отопление устройство

Ученые в Саратове разработали устройство для вентиляции помещений, снижающее затраты на отопление, сообщили 17 декабря ТАСС в пресс-службе Саратовского государственного технического университета (СГТУ) им. Ю.А. Гагарина.

По словам разработчика профессора Юрия Печенегова, зимой важно тепло в вытяжном воздухе передавать потоку приточного воздуха.

«Поэтому мы разработали специальное устройство для обмена теплотой и влагой между двумя потоками воздуха, которое позволяет свести к минимуму затраты энергии на температурную доводку потока приточного воздуха, подаваемого в помещение», — уточнил специалист.

Благодаря устройству возможно полностью исключить платежи потребителей за отопление, утверждают разработчики. Речь идет о помещениях с теплоизолированными стенами, достаточным количеством светильников и других источников тепла. Платежи собственникам будут приходить только за электроэнергию, добавили в вузе.

Разработку можно применять в жилых домах, административных и производственных помещениях. Она может заменить системы и сети централизованного отопления.

Как подчеркнули в вузе, у вентиляции есть температура, влагосодержание, скорость движения воздуха. Уникальность разработки в том, что она позволяет регулировать параметры воздуха в вентилируемом помещении.

Независимо от температуры воздуха снаружи устройство работает без образования льда на поверхности теплопередачи, в итоге влага не скапливается и не замерзает, так как собирается из потока удаляемого воздуха и передается в поток приточного воздуха после каждой теплообменной секции.

Ранее, 14 декабря, сообщалось, что ученые Томского политехнического университета разработали и установили систему подвода детектора в закрытое положение для трекера UT в эксперименте LHCb на Большом адронном коллайдере в ЦЕРНе, Швейцария.

Как пояснили представители университета, разработка позволяет в автоматическом режиме двигать детектор с высокой точностью. Сейчас систему устанавливают и проводят пусконаладку, а с февраля 2024 года она заработает в стационарном режиме. LHCb — один из четырех основных детекторов на Большом адронном коллайдере.