Реклама
Прямой эфир
Общество
В Красноярском крае пропали две воспитанницы детского дома
Мир
Пушков указал на напыщенность слов начальника генштаба Чехии о конфликте с РФ
Мир
Семь человек пострадали при пожаре в Новой Москве
Общество
Москвичей призвали отказаться от поездок на личном транспорте 12 декабря
Общество
Сотрудницы детсада Хабаровска уволились после выдачи грамот с гербом Украины
Авто
В Москве приостановили выдачу прав и регистрацию авто из-за сбоя
Мир
ЦАХАЛ начала штурм больницы и лагеря беженцев в Дженине
Мир
В Киеве заявили о неоправданных надеждах на контрнаступление ВСУ
Общество
В Москве восстановили выдачу прав и регистрацию авто после сбоя
Мир
Первый энергоблок АЭС «Аккую» в Турции получил разрешение на ввод в эксплуатацию
Общество
Обыски прошли у сотрудников администрации Василеостровского района Петербурга
Авто
У российских дилеров произошло затоваривание китайскими автомобилями
Происшествия
Пять школьников упали в яму с кипятком в Ивановской области
Мир
В раде предрекли аварию на мосту Патона после подтопления метро Киева
Мир
Алиева выдвинули кандидатом в президенты Азербайджана на внеочередных выборах

В Томском политехе разработали систему подвода детектора для трекера на Большом адронном коллайдере

0
Фото: пресс-служба Томского политехнического университета
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ученые Томского политехнического университета разработали и установили систему подвода детектора в закрытое положения для трекера UT в эксперименте LHCb на Большом адронном коллайдере в ЦЕРНе. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

«В прошлом году мы участвовали в проектировании улучшенного детектора. Теперь он будет находиться очень близко к пучковой трубе, там и летят частицы в двух направлениях. Эта труба изготовлена из очень тонкого бериллия, и, следовательно, она хрупкая к механическим воздействиям. Механизм, который мы разработали, позволяет двигать детектор последние 25 сантиметров до пучка: он позволяет поставить детектор в нужное положение очень плавно и с точностью до 10 микрон. Раньше этот процесс осуществлялся вручную, наша система же его полностью автоматизировала», — отмечает участник исследования, старший преподаватель отделения автоматизации и робототехники ТПУ Геннадий Паньшин.

Как пояснили представители университета, разработка позволяет в автоматическом режиме двигать детектором с высокой точностью. Сейчас систему устанавливают и проводят пуско-наладку, а с февраля 2024 года она заработает в стационарном режиме. LHCb — один из четырех основных детекторов на Большом адронном коллайдере. В нем используется два трекера. Они необходимы для детектирования траектории движения определенных частиц после столкновения. Ранее в ТПУ спроектировали систему позиционирования для трекера SciFi

Ученые ТПУ участвуют в работе нескольких коллабораций и департаментов Европейской организации по ядерным исследованиям — ЦЕРН.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023