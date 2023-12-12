В Томском политехе разработали систему подвода детектора для трекера на Большом адронном коллайдере
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- В Томском политехе разработали систему подвода детектора для трекера на Большом адронном коллайдере
Ученые Томского политехнического университета разработали и установили систему подвода детектора в закрытое положения для трекера UT в эксперименте LHCb на Большом адронном коллайдере в ЦЕРНе. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
«В прошлом году мы участвовали в проектировании улучшенного детектора. Теперь он будет находиться очень близко к пучковой трубе, там и летят частицы в двух направлениях. Эта труба изготовлена из очень тонкого бериллия, и, следовательно, она хрупкая к механическим воздействиям. Механизм, который мы разработали, позволяет двигать детектор последние 25 сантиметров до пучка: он позволяет поставить детектор в нужное положение очень плавно и с точностью до 10 микрон. Раньше этот процесс осуществлялся вручную, наша система же его полностью автоматизировала», — отмечает участник исследования, старший преподаватель отделения автоматизации и робототехники ТПУ Геннадий Паньшин.
Как пояснили представители университета, разработка позволяет в автоматическом режиме двигать детектором с высокой точностью. Сейчас систему устанавливают и проводят пуско-наладку, а с февраля 2024 года она заработает в стационарном режиме. LHCb — один из четырех основных детекторов на Большом адронном коллайдере. В нем используется два трекера. Они необходимы для детектирования траектории движения определенных частиц после столкновения. Ранее в ТПУ спроектировали систему позиционирования для трекера SciFi
Ученые ТПУ участвуют в работе нескольких коллабораций и департаментов Европейской организации по ядерным исследованиям — ЦЕРН.