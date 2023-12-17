Мужчина погиб при столкновении легковушки с грузовиком в Томской области
В Первомайском районе Томской области в результате столкновения легкового и грузового автомобилей погиб человек. Об этом региональная Госавтоинспекция сообщает в своем Telegram-канале.
Авария произошла в воскресенье, 17 декабря, на 13-м км автодороги Первомайское — Орехово. Предварительно установления, что 48-летний водитель ВАЗ-2112 врезался во встречный грузовик под управлением 43-летнего мужчины.
В результате столкновения водитель «двенадцатой» получил различные травмы, от которых скончался на месте. Водитель грузовика был доставлен в больницу для осмотра, уточняет РИА «Томск».
Обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются.
17 декабря на федеральной трассе М-7 «Волга» Удмуртии столкнулись легковушка и школьный микроавтобус, который вез детей на соревнования. За медицинской помощью обратились 14 человек, трое из них госпитализированы.