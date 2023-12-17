Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Удмуртии выросло до 14

Медпомощь после ДТП со школьным автобусом и легковым автомобилем, которое произошло 17 декабря в Удмуртии, понадобилась 14 людям. Среди них есть дети, сообщила зампред правительства республики Эльвира Пинчук в своем Telegram-канале.

«По последним данным, после ДТП в Игринском районе за помощью к врачам обратились 14 человек. Большинство после осмотров отправлены домой под амбулаторное наблюдение», — написала она.

По ее словам, госпитализированы трое человек: женщина — в Игринской районной больнице, мужчина — в Глазовской межрайонной больнице, один ребенок направлен в Первую республиканскую клиническую больницу. Их состояние не уточняется.

Ранее сообщалось о семи пострадавших.

Авария произошла на 251 километре ФАД М-7 «Волга» между деревней Малые Мазьги и селом Чутырь Игринского района. В микроавтобусе находились 17 человек, из них восемь детей, которые ехали на соревнования. Погибших в результате ДТП нет. Причины происшествия устанавливаются.