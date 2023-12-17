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ВС РФ уничтожили склады топлива для авиатехники ВСУ в Хмельницкой области

МО: силы РФ уничтожили склады топлива для авиатехники ВСУ в Хмельницкой области
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Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
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Военнослужащие РФ поразили склады топлива для авиатехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области. Об этом 17 декабря сообщила пресс-служба Минобороны.

Подобные хранилища были обезврежены на аэродроме Канатово Кировоградской области. Кроме того, военные уничтожили одну реактивную систему залпового огня HIMARS в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики (ДНР).

По данным оборонного ведомства, Вооруженные силы (ВС) РФ ликвидировали живую силу и военную технику противника в 132 районах спецоперации.

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Ранее в этот день Минобороны сообщило, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток сбила два самолета МиГ-29 и один Су-25 ВСУ. Воздушные суда были сбиты в районах населенных пунктов Елизаветовка Николаевской области, Дружковка и Доброполье ДНР.

До этого, 15 декабря, сообщалось, что ВС РФ за неделю нанесли 40 групповых ударов по аэродромам, арсеналам, местам хранения боеприпасов и техники ВСУ. Все назначенные объекты были поражены, заявили в МО.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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