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ВС РФ нанесли 40 ударов по аэродромам и арсеналам ВСУ за неделю

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Российские силы за неделю нанесли 40 групповых ударов по аэродромам, арсеналам, местам хранения боеприпасов и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявило 15 декабря Минобороны РФ.

«В период с 9 по 15 декабря Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 40 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения и военной техники противника», — сказано в сообщении.

Как отмечается, удары также были нанесены по пунктам размещения украинских военных, формирования «Азов» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ), а также «Иностранного легиона».

«Все назначенные объекты поражены», — заключили в военном ведомстве.

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Накануне в Минобороны РФ рассказали, как старший лейтенант Артем Симонов ударом ракеты разгромил ангар с вооружением и техникой ВСУ. Уточняется, что возглавляя расчет пусковой установки, он нанес одиночный удар крылатой ракетой по ангару, тем самым лишив украинскую армию резервов для дальнейшего ведения боевых действий. Кроме того, он также разгромил семь систем противовоздушной обороны противника и более 60 солдат и офицеров.

До этого, 13 декабря, экипажи танков Т-80 группировки войск «Запад» уничтожили опорные пункты, укрепленные окопы и огневые точки ВСУ на купянском направлении. Огонь корректировался с помощью беспилотников. На кадрах видно: опорный пункт уничтожен. Выполнив боевую задачу, экипажи танков покинули огневые позиции.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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