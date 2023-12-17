Российская ПВО сбила три самолета ВСУ за сутки

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток сбила два самолета МиГ-29 и один Су-25 Воздушных сил Украины. Об этом 17 декабря сообщило Минобороны РФ.

Как отмечается, воздушные судна были сбиты в районах населенных пунктов Елизаветовка Николаевской области, Дружковка и Доброполье Донецкой Народной Республики (ДНР).

Также за сутки в зоне спецоперации уничтожен 91 дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ)

Кроме того, российская армия ликвидировала командный пункт 47-й механизированной бригады ВСУ.

Ранее, 15 декабря, Вооруженные силы (ВС) РФ за неделю нанесли 40 групповых ударов по аэродромам и местам хранения боеприпасов и техники ВСУ. Все назначенные объекты были поражены, добавили в военном ведомстве.

До этого, 12 декабря, российская ПВО за сутки уничтожила 23 украинских беспилотника. Кроме того, были также перехвачены два реактивных снаряда HIMARS и тактическая ракета «Точка-У».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.