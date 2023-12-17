Финал международного чемпионата «Битва роботов» прошел в Москве

В Москве прошел финал чемпионата «Битва роботов». Своих бойцов подготовили команды из России, Индии, Китая и Турции, сообщила 17 декабря корреспондент «Известий» Виктория Жильцова.

Участники оснастили своих роботов различными орудиями. У одних молот, у других — спиннер, а у кого-то и вовсе таран. Задача участников состоит в том, чтобы нанести сопернику максимальный урон и вывести его из строя, при этом самому остаться на ходу.

«Ринг огорожен толстым пуленепробиваемым стеклом, который защищает от железок, разлетающихся во время боев. Как и на любом другом спортивном матче, на «Битве роботов» есть комментаторы, судьи и рефери. А сами команды стоят вот здесь, за пределами ринга», — рассказала корреспондент.

За призовой фонд в 6 млн рублей борются 16 команд. Финальная схватка оказалась самой зрелищной: китайский робот одним ударом уничтожил индийского. Российская команда заняла третье место. Однако она еще сможет взять реванш. Участники чемпионата в феврале вновь встретятся на «Играх будущего» в Казани.

Этот чемпионат можно назвать коллаборацией университетов и бизнеса, так как студенты проектируют роботов, а крупные компании помогают с их реализацией. Это дает импульс развитию робототехники в стране. На соревнование приехал зампред российского правительства Дмитрий Чернышенко и познакомился с командами.

«Битву роботов» по решению правительства теперь будут проводить ежегодно.

Ранее, 12 декабря, сообщалось, что в московском Экспоцентре стартовал финал чемпионата «Битва роботов». В ходе него глава Минцифры РФ Максут Шадаев анонсировал открытие Школьной лиги в следующем году в рамках этого состязания.