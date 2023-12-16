В Москве начался финал «Битвы роботов»

В московском Экспоцентре 12 декабря проходит финал чемпионата «Битва роботов», в котором состязаются команды умных машин из разных стран мира.

В 2023 году мероприятие впервые приобрело международный масштаб. На ринг выходили участники из 16 стран мира.

В качестве зрителей соревнование посетил глава Минцифры Максут Шадаев вместе с дочерьми. Глава ведомства анонсировал еще одно нововведение, ожидающее участников чемпионата в следующем году, — открытие Школьной лиги.

«Сейчас у нас роботы очень серьезные, дорогостоящие. А в следующем году мы сделаем специально требования чуть попроще, чтобы школьники тоже могли делать своих роботов», — сказал министр.

Призовой фонд турнира, который разделят победители, составляет 6 млн рублей.

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