Два такси с пассажирами пострадали в массовом ДТП на МКАД
В Москве два автомобиля такси, выполнявшие заказы, стали участниками массового ДТП на 21-м км Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). Об этом 17 декабря сообщает корреспондент «Известий» Александр Шпак.
«В аварии на 21-м км МКАД больше всего пострадали две легковые машины. Обе оказались пассажирскими такси. Одна из них врезалась в бетонное ограждение трассы», ― рассказал Шпак.
Известно, что в результате столкновения водители и пассажиры автомобилей не пострадали.
Как рассказал один из водителей, причиной массового столкновения стали грузовые автомобили, когда один грузовик подрезал другой, из-за чего оба потеряли контроль.
Несколькими часами ранее столичный дептранс сообщил, что на 21-м км МКАД произошло массовое ДТП. Сотрудники департамента рекомендовали водителям выбирать пути объезда.