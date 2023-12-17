Массовая авария на МКАД привела к перекрытию движения

Массовое ДТП произошло на 21-м км Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) 17 декабря. Из-за этого движение на внутренней стороне полностью перекрыли, сообщает Telegram-канал столичного Дептранса.

Уточняется, что в аварии пострадали как грузовые, так и легковые автомобили. При этом точное количество участников ДТП не сообщается.

«Движение по внутренней стороне МКАД перекрыто, рекомендуем выбирать пути объезда», — говорится в сообщении.

На месте работают экстренные службы, причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

4 декабря произошла авария с участием двух автомобилей произошла на 37-м км МКАД в районе развязки с улицей Павла Фитина. В районе происшествия было затруднено движение.