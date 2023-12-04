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ДТП с участием двух автомобилей произошло на 37-м км МКАД

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Фото: t.me/DtOperativno
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Авария с участием двух автомобилей произошла на 37-м км МКАД в районе развязки с улицей Павла Фитина. Об этом в понедельник, 4 декабря, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«На внешней стороне 37 км МКАД столкнулись два автомобиля. На месте работают оперативные службы города», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

В районе происшествия движение затруднено.

Ранее в этот день сообщалось о возгорании электробуса напротив дома №20 на Костромской улице в районе Бибирево в Москве, передает НСН. В результате инцидента с электробусом никто не пострадал.

Ранее, 1 октября, крупное ДТП произошло в Москве ночью на внешней стороне 36-го км МКАД — после развязки с улицей Павла Фитина. Столкнулись четыре автомобиля, среди них был грузовик, уточняется на сайте kp.ru.

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