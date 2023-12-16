В СК сообщили детали раскрытого убийства 8-летней девочки в 1999 году

Правоохранительные органы в Санкт-Петербурге задержали по подозрению в совершении в 1999 году изнасилования и убийства восьмилетней девочки 40-летнего мужчину, работающего в настоящее время экспедитором. Как сообщили в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета России по городу, в содеянном он сознался и дал показания на месте происшествия.

В распоряжении «Известий» есть кадры следственных действий.

О задержании мужчины ранее в этот день сообщил источник «Известий». Уточнялось, что на момент преступления подозреваемому было 15 лет.

Как уточнили в СК, в апреле 1999 года под обманным предлогом он проник в квартиру, где изнасиловал и задушил ребенка, после чего похитил игровую приставку и с места происшествия скрылся.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении ему обвинения. Следствие будет ходатайствовать об аресте фигуранта.