Задержан изнасиловавший и задушивший первоклассницу 24 года назад мужчина
Правоохранители задержали мужчину, который 24 года назад изнасиловал и задушил семилетнюю девочку в Санкт-Петербурге. Об этом в субботу, 16 декабря, сообщил источник «Известий».
40-летний мужчина был задержан накануне, 15 декабря. На момент совершения преступления ему было 15 лет, уточнил собеседник.
Инцидент произошел 7 апреля 1999 года. В тот день об обнаружении в квартире тела девочки полиции сообщил ее 14-летний сводный брат.
Было возбуждено дело по статье «Убийство».
В настоящее время мужчину поместили в изолятор временного размещения. Уточняется, что в 2006 году он был судим за кражу.
Ранее, 17 ноября, в СУ СКР по Калининградской области сообщили «Известиям», что ведомство завершило расследование уголовного дела, которое было заведено еще в 1996 году. Уточнялось, что вычислить преступника удалось при помощи запаховой экспертизы: следы преступника остались на галстуке — орудии преступления.