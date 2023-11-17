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СК раскрыл убийство 27-летней давности в Калининградской области по запаху

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела, которое было заведено еще в 1996 году. Жителю города Гусев Калининградской области предъявили обвинение в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, сопряженном с изнасилованием. Об этом «Известиям» рассказали в региональном управлении Следственного комитета.

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Вычислить преступника удалось при помощи «запаховой» экспертизы — следы преступника остались на галстуке — орудии преступления.

Следствие установило, в ночь на 7 июля 1996 года в Калининграде обвиняемый задушил свою знакомую галстуком, а потом напал на ее несовершеннолетних дочерей. Одну из них он смог убить, вторая осталась жива.

По горячим следам преступление не раскрыли. Но расследование возобновили в 2022 году.

«Изначально отрабатывались многие версии — ближайший круг знакомств. Затем следствие решило обратить внимание на тех, кто ранее совершал подобные преступления. Были получены генетические образцы, но в связи с тем, что прошло много времени, не удалось найти совпадения», — пояснил следователь по особо важным делам регионального следственного управления СКР по Калининградской области Виктор Чирков.

Тогда орудие убийства направили на ольфакторную экспертизу. Она выявила запаховые следы мужчины на галстуке, которым он задушил 15-летнюю девочку и ее мать.

«Запаховые следы в такой же мере имеют индивидуальные признаки и найти двух людей с одинаковым запахом невозможно», — подчеркнул следователь.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

По старым следам: запах выдал убийцу спустя 27 лет после преступления

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