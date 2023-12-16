Два Ту-22МЗ провели пятичасовой полет над нейтральными водами Балтики

Два бомбардировщика Ту-22МЗ провели пятичасовой полет над нейтральными водами Балтийского моря в сопровождении истребителей Су-30СМ. Об этом 16 декабря сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что речь идет о плановом перелете. На отдельных участках маршрута российские самолеты сопровождали иностранные истребители.

В Минобороны напомнили, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. При этом все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

В этот же день командование военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил (ВТА ВКС) России провело летно-тактические учения, в ходе которых семь тяжелых самолетов Ан-124-100 «Руслан» впервые одновременно взлетели. При этом испытания проводились в тяжелых погодных условиях.