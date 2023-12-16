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Минобороны впервые провело учения с семью тяжелыми самолетами «Руслан»

Минобороны РФ: семь «Русланов» впервые одновременно взлетели на учениях
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Фото: Минобороны РФ
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Командование Военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил (ВТА ВКС) России провело летно-тактические учения, в ходе которых семь тяжелых самолетов Ан-124-100 «Руслан» впервые одновременно взлетели. Об этом в субботу, 16 декабря, сообщило Минобороны в Telegram-канале.

На кадрах воздушные суда одновременно поднимаются в воздух, а потом осуществляют мягкую посадку. Полеты проходили в сложных метеоусловиях.

Как рассказал командующий ВТА ВКС генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов, в учениях принимали участие молодые экипажи.

«Мы сегодня можем позволить себе провести учения в таком составе, частью сил недавно сформированных экипажей, не отвлекая от выполнения своих задач экипажи, уже имущие большой опыт», — отметил он.

Цель учений — проверка уровня подготовки в одновременной переброске на большие расстояния личного состава воинских подразделений со штатным вооружением.

Полеты проводились на высоте свыше 4 тыс. м, общая протяженность маршрута составила более 1 тыс. км при средней скорости самолетов 500 км/ч, добавила «Газета.Ru».

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В конце сентября экипажи истребителей Су-35С, Су-30СМ, МиГ-31БМ Ленинградского объединения ВВС и противовоздушных сил (ПВО) РФ выполнили пуски ракетами класса «воздух — воздух» на полигоне в Астраханской области. Было отработано практическое бомбометание по наземным целям, которые обозначали позиции условного противника.

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