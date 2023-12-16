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Названа дата похорон умершего эмира Кувейта

KUNA: похороны Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха пройдут 17 декабря
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Фото: ТАСС/EPA/NOUFAL IBRAHIM
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Похороны умершего эмира Кувейта Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха состоятся в воскресенье, 17 декабря, на церемонию будут допущены только родственники. Об этом 16 декабря сообщило кувейтское агентство KUNA.

«Похоронные молитвы по телу Его Высочества состоятся в 9:00 (совпадает с мск. — Ред.), в воскресенье, в мечети Билал бин Рабах в районе Аль-Сиддик», — указало госагентство на странице в соцсети X (бывш. Twitter).

Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, находившийся на престоле с сентября 2020 года, скончался в возрасте 86 лет ранее в субботу. В Кувейте объявлен 40-дневный траур. Кроме того, трехдневный траур по умершему пройдет в Египте.

Власть перешла младшему брату умершего, 83-летнему наследному принцу Мишаалю аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху. Президент РФ Владимир Путин выразил ему соболезнования, высоко оценив личный вклад его старшего брата в укрепление дружественных российско-кувейтских отношений.

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