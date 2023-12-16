Путин выразил соболезнования новому эмиру Кувейта в связи с кончиной его брата
Президент РФ Владимир Путин 16 декабря выразил соболезнования новому эмиру Кувейта Мишаалю аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху в связи с кончиной его брата Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, который был эмиром. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Ваше Высочество, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Вашего брата – Эмира Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха. Эмир Наваф аль-Ахмед по праву пользовался большим авторитетом на Ближнем Востоке. Он многое сделал для социально-экономического развития Кувейта и упрочения его позиций на международной арене. Ценим его личный вклад в укрепление дружественных российско-кувейтских отношений», — сказано в сообщении.
Российский лидер также попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки всем членам семьи ас-Сабах и народу Кувейта.
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