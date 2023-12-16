Почтовую марку с героями «Спокойной ночи, малыши» выпустили к 60-летию передачи

Почтовую марку с главными героями «Спокойной ночи, малыши» выпустили к 60-летию детской телепередачи, которое состоится в 2024 году. В связи с этим в Москве прошла церемония гашения марок, почтовый штемпель поставил герой Хрюша. О том, что происходит за кадром легендарной передачи, рассказала 16 декабря корреспондент Ксения Солдатова.

«Пока идет репетиция, у нас есть уникальный шанс показать то, что обычно не видит телезритель. Передачу снимают сразу на несколько камер — их пять только с одной стороны. А еще куча осветительных приборов», — поделилась она.

За тем, чтобы серия вышла идеальной, следит команда во главе с режиссером. Отдельный микрофон у шеф-редактора программы.

«Если вдруг какая-то оговорка, опечатка, какое-то несогласование слов в предложении, то, да, тогда я вмешиваюсь. А так они прекрасно всё знают», — отметила шеф-редактор передачи Татьяна Попова.

Эта программа — уникальный теледолгожитель. Хрюше всегда будет шесть лет, но появился персонаж на экранах больше полувека назад.

«Мы решили, что должен появиться новый герой в программе, и идею этого героя высказал наш президент [Владимир Путин]. Вы знаете, Путин поддерживает популяцию амурских тигров, и у нас появился новый герой Мур-Амур. Ни одна передача в мире не выходит так долго, поэтому мы, конечно, стали участниками Книги рекордов Гиннесса как самая главная детская передача в мире», — подчеркнул председатель совета директоров «Спокойной ночи, малыши» Александр Митрошенков.

Ранее, 8 декабря, в России с изображением основателя Либерально-демократической партии Владимира Жириновского появились почтовая марка и конверт для писем. На них изображены портрет политика и орден «За заслуги перед Отечеством», полным кавалером которого он являлся, будучи удостоенным данной награды всех степеней — с I по IV.