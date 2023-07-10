«Был момент, когда передачу «Спокойной ночи, малыши» хотели запретить»

Легенда детского телевидения Татьяна Веденеева 10 июля отмечает 70-летний юбилей. Одна из ярчайших ведущих передачи «Спокойной ночи, малыши», воспитанница тетушки Чарли из Бразилии в фильме «Здравствуйте, я ваша тетя!» рассказала «Известиям», кого она теперь сыграет в этой английской комедии, почему выбрала ТВ вместо кино, что за ролевая модель была у Каркуши, отчего солдаты из армии писали ей письма с предложением выйти замуж и где находится источник ее молодости.

«Писем от зрителей было немерено, но их у меня украли»

— Как вы относитесь к возрасту?

— Никак к нему не отношусь, потому что я об этом просто не думаю. Не потому, что я себе такую установку дала. Видите ли, я родилась летом. И с первого класса школы я не помню дня рождения.

— Его не праздновали всем классом, да?

— Никогда. Всегда все разъезжались на каникулы. То же самое происходило и в университете, и когда я работала на телевидении. Я просто забывала про это. Это такой очень активный образ жизни, мне было не до этого. Я привыкла, меня это вообще никак не волнует, если честно.

Диктор Центрального телевидения Татьяна Веденеева в праздничной передаче, посвященной Международному женскому дню 8 Марта, 1981 год Фото: ТАСС/Николай Малышев

— Вы не празднуете свой день рождения?

— Если нахожусь в кругу друзей. Обычно так: театр закрывает сезон и я могу уехать куда-то. Там может быть определенное количество моих друзей, мы идем в ресторан. Если я работаю, то, конечно, не праздную совсем. Не понимаю тех, кто из своего дня рождения делает шоу-программу, отмечает с помпой . С другой стороны, это, наверное, иногда полезно, потому что ты можешь позвать много необходимых для связей людей.

— А у вас со связями нет проблем? У вас есть такая записная книжка, что вы можете позвонить — и решатся многие проблемы?

— Вообще-то, я очень стеснительный человек по жизни. Если бы у меня кто-то из очень близких людей попросил или была бы какая-то такая жизненно важная ситуация, я бы, наверное, обратилась. Такие случаи бывали. А ради себя — никогда. Я стесняюсь и считаю это невозможным.

— В какой момент своей карьеры вы стали тетей Таней?

— В 80-е. Был у нас замечательный ведущий дядя Володя, Владимир Ухин. Он уехал в долгую командировку. И поскольку программа «Спокойной ночи, малыши» идет каждый день в эфире, им нужно было найти срочную замену. Предложили мне подменить коллегу. А я задержалась.

— Вам нравилось работать для детей?

— Очень. Я думала, что если меня не возьмут в артистки, то я вернусь в Волгоград, поступлю в педагогический институт и буду работать учительницей для детей младших классов.

Фото: ТАСС/Валентина Поляковская Ведущая передачи «Спокойной ночи, малыши» Татьяна Веденеева с детьми, США, 19 ноября 1987 года

— Что вас привлекало? Ведь они вроде такие непослушные.

— Они не непослушные, они просто непосредственные. Они честные, они… Ну, они — чистая, открытая книга. И когда ты понимаешь, что ты можешь их чем-то наполнить, это огромное удовольствие. И с таким же удовольствием я делала свою работу.

— Может, в этом и секрет успеха?

— Программе будет в этом году 60 лет. Я думаю, что это самый большой долгожитель у нас на телевидении. Сейчас, когда куда-нибудь прихожу, мне люди 35–40 лет говорят: «Ой, тетя Таня». Сначала меня это смущало, я не понимала, как на это реагировать, но сейчас мне нравится . Поколение, которое находится на серьезных позициях, которое уже сделало карьеру, — это мои зрители, они меня помнят. Мне нравится, когда меня так называют.

— Получается, вы тоже отчасти их воспитывали?

— Конечно. Это и был смысл программы «Спокойной ночи, малыши», драматургия на этом и строилась. Правильный Степашка и неправильный Хрюша. И еще такой вот, на всё готовый Филя.

— А Каркуша в качестве кого там появилась?

— Каркуша — кокетка, как все девочки. Детям интересны взаимоотношения. А как взаимоотношения строить? Этому можно научиться только на примере. Поскольку у маленьких детей своих примеров очень мало, наши персонажи помогали разобраться, как себя вести правильн о. Как хорошо, а как нет.

— Какие в вашей копилке есть истории, которыми вы гордитесь?

— Вы знаете, писем было такое немереное количество, что сейчас даже и не вспомнишь. Просто мешками. Я, конечно, их читала. Даже самые необычные или очень смешные… Или из армии, специфические такие письма. Я их все сохраняла. Но однажды меня обокрали, просто увезли из квартиры всё, включая мебель. Среди вещей была большая коробка из-под телевизора — там как раз и лежали все эти письма, фотографии, видеокассеты … Архив. Воры, видимо, решили, что там телевизор, потому что она была тяжелая, и эту коробку тоже увезли. Я очень надеялась, что ее мне подбросят назад, потому что там было понятно, чье это. Но нет. У меня очень много фотографий просто погибло.

— Может, призовем этих людей, их родственников? Может, кто-то нашел в своих архивах эти письма?

— Ну, слушайте, они тогда должны сказать, что это было украдено. Всю же мебель украли. Всю, включая диваны, стиральную машину. И ничего не нашли. Думаю, люди предусмотрительно сожгли архив, чтобы не выдавать себя.

Татьяна Веденеева и Ангелиной Вовк на фотовыставке журнала «The Hollywood Reporter. Российское издание», 2017 год Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

— Вы сказали, были письма из армии. То есть дети, которые уже выросли?

— В армии, насколько я понимаю, не всё разрешается смотреть. Есть определенные программы, которые солдаты смотрят в часы отдыха. Новости, чтобы знать, что происходит в стране. Кстати, был момент, когда передачу «Спокойной ночи, малыши» хотели запретить. И мы с Ангелиной Вовк писали письма и давали интервью, где рассказывали, что закрыть передачу будет неправильно — это такая добрая, важная, нужная программа. И дети расстроятся. Люди, которые хотели это сделать, наверное, своих уже вырастили и не думали о маленьких. Мы ее отстояли, она перешла на Первый канал. Долгое время она существовала прямо рядом с программой «Время», и поэтому солдаты ее смотрели. Не потому, что им было не уснуть без этой передачи — они все-таки взрослые парни. А потому что это прямо было сразу после программы «Время». Ну и, соответственно, они скучали без девушек. Было очень легко написать: «телевидение, тете Тане».

— Не звали вас замуж?

— Конечно, звали.

— А сейчас вам пишут? В электронную почту или, может быть, соцсети.

— Конечно. Но, вы знаете, в связи с некоторыми обстоятельствами я ушла из всех соцсетей. Чтобы не писать и не читать лишнего.

«Японцы не давали отпуск в СССР — боялись, что не вернусь»

— В вашей биографии — работа в Японии. Чему учились у вас японцы?

— Русскому языку. Это была передача на первом канале японского телевидения, NHK. Были дневные программы, обучающие иностранным языкам. И у нас на телевидении такое было, на третьей кнопке — а в Японии на первой . Они изучали основные мировые языки и языки своих соседей. Но это не просто программа, а задача была вызывать интерес к нашей стране и культуре в том числе. Я писала статьи в их журнал. На любую тему, которая мне нравилась.

— По-русски?

— Да. Статья должна была быть короткой, с определенным лимитом строчек и букв. Потом мы разыгрывали всякие сценки во время съемок на телевидении. Был профессор, который в начале передачи немножко говорил про правила, а дальше — бесконечные розыгрыши сценок. Я как носитель языка им рассказывала вслух, не пытаясь доходчиво говорить, а именно свободно и легко, как разговариваю обычно. У меня были очень высокие рейтинги, просто высочайшие. Президент NHK приглашал меня к себе. Сказал, что, поскольку у меня самые высокие рейтинги среди этих программ, я имею право выбрать, куда я хочу полететь отдохнуть. Кроме СССР. Они боялись, что я не вернусь назад. А так — куда угодно, за их счет. Но отпустить одну меня не могли. Со мной полетела еще и режиссер этой программы. Эта женщина-режиссер заодно была моим переводчиком.

Телеведущая Татьяна Веденеева и певец Николай Басков на церемонии вручения российской национальной музыкальной премии «Виктория-2022» в концертном зале «Live Арена» в Московской области Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

— Чему вы у них научились?

— У меня на многое открылись глаза. Самый главный вывод, который я для себя сделала: это счастье, что на планете живут такие разные люди. Очень разные. Когда я туда приехала, мне показалось, что они такие же люди, как и мы. Как все европейцы. Через два месяца я поняла: нет, не такие, но понять их можно. А когда я уезжала через год, до меня дошло, что я совершенно их не понимаю. Когда открываешь мир, понимаешь, что не мы одни такие, а еще много других, и надо уметь с ними находить общий язык.

— А мы какие? Вот вы им рассказывали про русских. А русские какие? Или вы им тогда про советских людей рассказывали.

— Советские люди, как и японцы, очень патриотичные. Сейчас, например, определенное количество людей уехало из страны. Но мне, например, их жалко. Я очень долго жила и работала за границей, очень хорошо понимаю, что это такое — жить в чужой стране. Ты всё равно будешь чужим. К тебе могут хорошо относиться, но всё равно у тебя начнется невероятная тоска.

— Всем захочется домой? Будут ли их здесь ждать?

— Всем захочется, обязательно, а ждать… Не знаю, как это всё сложится. Может быть, кого-то и будут ждать, кого-то примут. Честно говоря, я даже не знаю, кто уехал — не слежу за этим. Мне никогда не было интересно обсуждать других людей. Я знаю, что из моего круга, моих близких людей никто не уехал. А что там делают артисты, которых я даже не знаю, мне всё равно.

— У вас следующий сезон открывается двумя премьерами. В одной из них у вас роль, и спектакль называется «Тетка Чарлея»…

— Буду играть миллионершу из Бразилии, где много диких обезьян (смеется). Репетиций у меня пока не было, костюмов тоже. Но у меня была фотосессия. Теперь мир такой ускоренный — люди, которые отвечают за продажу билетов, понимают, что просто так ничего не продается. Конкуренция большая. Нужно дать о себе знать заранее — поэтому делается фотосессия. Обычно эти фотографии рассылаются в компании, которые занимаются продажей билетов. Нет костюмов, есть костюмы — это неважно. Главное — показать, что этот спектакль будет.

Спектакль «Тетка Чарлея» Фото: пресс-служба Тестра сатиры

— А кто главную мужскую роль играет?

— Я не была еще на репетициях и не знаю распределение. Поскольку у нас сейчас самая маленькая из государственных театров труппа — всего 30 человек, мы обращаемся к приглашенным артистам. Но г лавную роль, Бабслея, играет как раз парень из нашего театра — Иван Мамонов.

— Вы поддерживаете отношения с Александром Калягиным?

— В последний раз я с ним встречалась, когда брали интервью по поводу фильма «Здравствуйте, я ваша тетя!». Это часто происходит, потому что этот фильм — золотой фонд российского советского кино . Я отношусь к Александру Александровичу — человеку, актеру, режиссеру, руководителю — с огромным уважением и восхищением.

«С плохим настроением в зеркало лучше не смотреться»

— Какие ведьминские отвары вы готовите, чтобы выглядеть на 25?

— Надо работать, не покладая рук! Есть такая женщина — Татьяна Черниговская, русский ученый, занимается мозгом, читает лекции. Я ее обожаю. Недавно с ней познакомилась лично на концерте Спивакова. Когда я вижу где-нибудь ее выступления, тут же всё бросаю и слушаю. Так вот, она сказала однажды, что не надо говорить «мой мозг», потому что «еще неизвестно, кто чей». Это действительно так. Мы с вами сейчас разговариваем, а я понятия не имею, что сейчас делает моя селезенка. А мозг всё знает. Он всё контролирует, понимаете.

— То есть секрет — в мозге?

— Молодость будет, если мозг грузить постоянно работой, которая нравится, а не той, что вызывает у тебя отвращение, на которую ты идешь как на каторгу. Я перфекционистка. Сегодня ехала на интервью с вами, а еще у меня сегодня спектакль, и я красилась в машине. Хорошо, что у меня есть водитель. Когда ты очень занят, то и мозгу некогда расслабиться. Он понимает, надо быть начеку. Быть всё время в форме, здоровым, активным. Стареть некогда. Нужно быть закрученной пружинкой. Даже если это тяжело, через силу. Спортсмены тоже многие прыгают и бегают тоже через силу иногда. Даже сердцебиение себе сами замедляют. У меня, кстати, сердцебиение 50 ударов в минуту, как у спортсмена. Это не фигура речи, это действенный способ быть современным человеком. Всем интересоваться, жить сегодняшним днем, понимая, в какой мировой ситуации ты находишься.

Татьяна Веденеева Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Не отделять себя от нее?

— Не отделять. И это очень важно. Наша планета и наша цивилизация человеческая — это тоже один организм. И нельзя себя оттуда исключать. Как только вы начинаете себя исключать — всё. Мой папа начал седеть в 67 или 68 лет. У него такая шевелюра была! Когда он ушел на пенсию — тут же пошел искать себе работу. И нашел. Почту развозил, такие особые телеграммы с уведомлением. Ему это очень нравилось. Притом что у нас была дача посреди Волги, он не хотел заниматься помидорами или там выращивать огурцы. Он хотел работать, но чтобы ему это нравилось.

— И это весь секрет?

— Еще могу один открыть. Когда я встаю утром и иду в ванную, я никогда не смотрю на себя в зеркало. Умываюсь, причесываюсь, закалываю волосы. Когда мой мозг понимает, что я прилично выгляжу, вот тогда я смотрю на себя в зеркало, улыбаюсь. Мозг через ваши глаза никогда не должен видеть вашу плохую картинку. Потому что он ее фиксирует навсегда.

— То есть с плохим настроением в зеркало лучше не смотреться?

— Да. Вообще никому это не показывайте лучше. И самому себе! Могу сказать: я знаю женщин, которые моложе меня намного, но выглядят хуже. Походка какая-то шаркающая. Нет энергии, понимаете. Даже голос иногда состарившийся. А я в магазине открываю рот — все тут же поворачиваются, говорят: «Ой, тетя Таня». Голос не меняется, потому что твое внутреннее состояние осталось прежним. Это то, как вы позиционируете себя по отношению к вселенной, а ваш организм, ваш мозг, который за всё отвечает, старается следовать.

— А вы сами себе чего-нибудь пожелаете на день рождения?

— Я себе пожелаю очень многого. Хочу очень долго жить, быть в хорошем настроении, состоянии. Хочу увидеть невероятные открытия. Я считаю, что самые главные открытия ХХ века — это полет человека в космос и открытие генома. Но его до сих пор толком не расшифровали. Не до конца. Много еще вопросов. Вы представляете, что будет в будущем? Человеческая цивилизация сделает такой гигантский прорыв вперед. Наверняка люди сразу станут жить 300 лет минимум . Мне очень хочется это всё увидеть. Если бы сейчас прилетели инопланетяне, я бы тут же согласилась с ними пообщаться.

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк Актриса, телеведущая Татьяна Веденеева на традиционной синей звездной дорожке перед Приморской сценой Мариинского театра во время церемонии открытия XIV международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого»

— Почему?

— Мне говорят: «Таня, тебя же там на части разрежут и посмотрят, что внутри». Я говорю: «Наверняка. Но до этого я увижу такое, что никто, ни один человек в нашей цивилизации никогда не видел. А это же интересно!» Хочется, чтобы в нашей стране был какой-то прорыв невероятный. Я сейчас, например, смотрю некоторые каналы, мне очень нравится канал РБК. И у вас есть телевизионный канал, тоже смотрю — 510-я кнопка. У меня во всяком случае. Там помимо новостей есть программы на злобу дня, на различные темы. Но они с экономическим уклоном. И это очень интересно современным людям. И я вижу там ведущих, которые очень профессиональные. Я прямо горжусь ими, особенно женщинами. Как ни странно, но, мне кажется, женщины там работают лучше, чем мужчины. Они просто супер!

— У нас в стране наступает какое-то интересное время, когда ты должен быть свидетелем всего происходящего.

— Да. И это всё ж мои девочки и мальчики, которые выросли с тетей Таней! Поэтому мне это так интересно, я хочу увидеть, как они все и везде станут главными.