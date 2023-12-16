Российские школьники показали высокое мастерство на турнире по гольфу «Лига будущих чемпионов». Десятки учеников в Подмосковье сразились за титул лучшего. Как прошло соревнование, рассказала 16 декабря корреспондент «Известий» Анна Ничуговская.

В турнире участвовали воспитанники секций по гольфу, которые стремительно открываются в Московской области.

Участник соревнований Ярослав Дроздов играет в гольф всего пару месяцев, но уже с двух ударов забивает мяч в лунку.

«Гольф поинтереснее, и нравится вся концентрация, вся эта суета, которая происходит здесь. Сейчас я, наверное, отыграл очень хорошо — с двух ударов забить не каждому удастся», — поделился он.

Между тем другая участница турнира — Ксения Гайшун — оттачивает свое мастерство уже два года, тренируясь пять дней в неделю. Она стремится стать чемпионкой мира.

«Здесь надо иметь терпение и хороший настрой, чтобы попадать четко в лунки. Когда самый первый мой был турнир, я получила первое место. Когда уже более покруче, так сказать, я заняла третье место, а потом тоже в Дмитрове я заняла первое место», — рассказала она.

Это уже третий детский турнир по гольфу в Московской области за год. И количество участников растет.

«Развивает и концентрацию, и физическую нагрузку и психологическую устойчивость и, конечно же, этикет и правила поведения. Мы открываем секции в школах Московской области абсолютно на бесплатной основе», — отметил вице-президент Московской областной федерации гольфа Максим Шокун.

По словам президента Московской областной федерации гольфа Валерия Гаврилова, секции открывают там, где находятся гольф-клубы.

«Они берут патронаж над как раз детским спортом, а летом, конечно, эти дети будут заниматься на ренджах в гольф-клубах бесплатно, и их будет тренировать профессионал тоже бесплатно», — добавил он.

Всего в Московской области открыто 14 бесплатных секций по гольфу, в планах увеличить эту цифру до 100.

Первый турнир «Лига будущих чемпионов» по гольфу прошел 12 мая в подмосковных Мытищах. В 2023 году в Московской области открылось девять школьных гольф-секций, а «Лига будущих чемпионов» стала первым турниром для многих юных гольфистов. Всего в соревновании участвовали девять школьных команд, в каждой — четыре игрока и тренер.

Второй турнир по гольфу среди школьников проходил в подмосковном Дмитрове 29 сентября. В соревновании участвовали 10 команд из восьми школ четырех городских округов Московской области.